快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

搶運潮暫告一段落 SCFI運價指數在連續十周大漲後連續第兩周下跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於17日出爐。示意圖／ingimage
最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於17日出爐。示意圖／ingimage

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於17日出爐，全球供應鏈提前拉貨的「搶運潮」暫告一段落，SCFI在連續十周大漲後連續第兩周下跌，指數周跌3.3%，三大主要航線運價同步下滑，美東線力守平盤。

隨著美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，先前帶動搶運潮結束後，市場需求趨緩，運價回檔，但還好修正幅度不大，隨著急單需求降溫，運價也回歸較為正常的走勢。

目前仍處於第3季傳統貨運旺季初期，後續仍須觀察歐美返校季、年底節慶備貨需求，以及各大航商運力調整策略，是否持續支撐運價表現。

根據最新SCFI報價，遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價跌破6000元關卡，為5,721美元，較前一期下跌498美元，周跌幅8%；遠東至美東每FEU運價8,172元，較前上漲38美元，周漲幅0.5%。

歐洲航線方面，遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價3,215美元，較前一期下跌117美元，周跌幅3.5%；遠東至地中海每TEU運價4,475美元，較前一期下跌86美元，周跌幅1.9%。

海運物流業者分析，本波運價漲幅已優於市場原先預期，連十周上漲後出現技術性回檔屬正常現象，主要反映台灣、中國大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨與搶艙效應逐步消退。

運價 上海 歐美

延伸閱讀

美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

亞股殺聲隆隆 日股盤中狂瀉4,000點 晶片股慘遭血洗 美股期指也挫低

美汽油價格回檔、6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

戰略儲油快沒了 油價還要飆？台塑化連拉兩根漲停

相關新聞

首購族別擔心！七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻

「青安3.0」拍板，各縣市設定個別總價上限，永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過七成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

搶運潮暫告一段落 SCFI運價指數在連續十周大漲後連續第兩周下跌

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於17日出爐，全球供應鏈提前拉貨的「搶運潮」暫告一段落，SCFI在連續十周大漲後連續第兩周下跌，指數周跌3.3%，三大主要航線運價同步下滑，美東線力守平盤。

朝和生醫強推專利技術「EOB686」進軍大馬、世恆生技攜手頂尖學術打造黃金三角生態系

朝和生醫於2026亞洲生技大展正式啟動海外布局，將首度進軍馬來西亞，推出專利技術「EOB686」及明星產品。世恆生技也宣佈成立「大健康台灣研發中心平台」，整合AI技術與學術資源，推動台灣創新原料國際化。

租補漏洞要補了！國土署擬設最低坪數門檻 全台上百戶遭盤點

為避免租金補貼遭濫用，內政部國土署正著手盤點全台同一地址有六戶以上申請租金補貼、且每人居住面積不到6.88平方公尺（約2.08坪）的案件，目前約有上百戶。國土署表示，由於居住空間過小，已偏離租金補貼照顧租屋族的政策目的，未來將研議把最低居住坪數等條件納入租金補貼申請資格，防堵制度漏洞。

《深度安靜》北美首映 張孝全獲亞洲之星大獎肯定

駐紐約台北文化中心再度攜手紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival），合作推出「台灣璞玉單元」，並於美東時間15日晚間在林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）舉辦「台灣電影之夜」暨《深度安靜》北美首映。

漢來美食雙 Buffet 引擎衝刺！董事長：島語明年將成旗下營收最大品牌

漢來美食（1268）董事長林淑婷17日表示，旗下高端自助餐品牌「島語」，不到三年已拓展至第四家分店，今年11月將再插旗台南，明年台北SOGO巨蛋店開幕後，島語可望躍升為集團營收貢獻最高的單一品牌。她也透露，集團將持續以「島語」及「漢來海港」雙品牌布局自助餐市場，其中海港明年除推出首家「漢來海港 PREMIUM」外，也將陸續啟動改裝升級，價格預計調漲8%至10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。