搶運潮暫告一段落 SCFI運價指數在連續十周大漲後連續第兩周下跌

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於17日出爐，全球供應鏈提前拉貨的「搶運潮」暫告一段落，SCFI在連續十周大漲後連續第兩周下跌，指數周跌3.3%，三大主要航線運價同步下滑，美東線力守平盤。

隨著美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，先前帶動搶運潮結束後，市場需求趨緩，運價回檔，但還好修正幅度不大，隨著急單需求降溫，運價也回歸較為正常的走勢。

目前仍處於第3季傳統貨運旺季初期，後續仍須觀察歐美返校季、年底節慶備貨需求，以及各大航商運力調整策略，是否持續支撐運價表現。

根據最新SCFI報價，遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價跌破6000元關卡，為5,721美元，較前一期下跌498美元，周跌幅8%；遠東至美東每FEU運價8,172元，較前上漲38美元，周漲幅0.5%。

歐洲航線方面，遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價3,215美元，較前一期下跌117美元，周跌幅3.5%；遠東至地中海每TEU運價4,475美元，較前一期下跌86美元，周跌幅1.9%。

海運物流業者分析，本波運價漲幅已優於市場原先預期，連十周上漲後出現技術性回檔屬正常現象，主要反映台灣、中國大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨與搶艙效應逐步消退。