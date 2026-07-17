朝和生醫強推專利技術「EOB686」進軍大馬、世恆生技攜手頂尖學術打造黃金三角生態系

亞洲最受矚目的生技盛會「2026亞洲生技大展 BIO Asia-Taiwan」於7月16日在台北南港展覽館一館盛大開展。今年展覽規模再創新高，吸引國內外各大生醫巨擘共襄盛舉。在展場中最受矚目的核心焦點，莫過於世紀民生展區，現場更邀請到高文音擔任記者會開幕主持人，並隆重宣布集團旗下的「朝和生醫」與「世恆生技」之重大布局與科研突破，展現全方位大健康的雄厚實力。

朝和生醫大秀專利技術「EOB686」

在台灣短時間內迅速竄紅、創下驚人銷售奇蹟的生技新星「朝和生醫」，於展覽首日正式宣布啟動海外布局計劃！品牌主打「科技守護健康、美麗由內而外」理念，推出全台首創專利植萃技術「EOB686」 。該技術歷經686次實驗打造，找出活性最高、滲透力最強的黃金比例，能大幅提升細胞吸收效率。

目前，EOB686專利技術已導入旗下的明星產品：主打美顏保養、由凍齡女神田中千繪代言的「雪肌泌」，以及針對骨骼關節、由金曲歌王翁立友代言的隨身晶凍「維股泌」。兩大明星產品在台灣累積熱銷破120萬件、回購率高達85%，在電商與電視購物通路皆創下爆發性成長紀錄。

為打響跨海擴展第一槍，朝和生醫將首站精準鎖定東南亞核心市場——馬來西亞，於亞洲生技展結束後，隨即在吉隆坡舉辦盛大的上市記者會。朝和生醫總裁張祐銘更捎來重磅喜訊：將於今年10月為翁立友在馬來西亞雲頂世界舉辦大型個人演唱會，跨界結合娛樂與生技產業，此次進軍也將同步衝刺明年（2027年）成功掛牌上市的里程碑目標！

世恆生技攜手頂尖學術團隊 成立「大健康台灣研發中心平台」打國際科技戰

近年全球大健康產業迎來典範轉移，世恆生技（Grit Biotechnology）於生技展首日拋出重磅消息，宣布攜手頂尖學術團隊，正式成立「大健康台灣研發中心平台」！該平台的成立，不再只是找幾個學者掛名當門神，幫產品背書、「科學驗證」與「食安把關」。而是導入AI預測及精準預防技術，並由資本領航專業輔導，邁出成功關鍵的第一步，整合資源分工合作，人才技術紮根智慧打底，產業實踐獨占優勢產品獲利，資本達成市場收益，建構一個黃金三角的大健康生態系戰略閉環。

目前世恆生技已成功代理50多項國際知名創新品牌原料，涵蓋幫助入睡、思緒管理、深化養顏、男性健康與日常代謝等熱門領域。除了將世界最新的健康趨勢與創新技術帶進台灣，世恆生技更積極扮演「台灣創新原料國際化輸出平台」，積極推動台灣優秀的產學合作成果商品化，透過完整的一站式整合服務（涵蓋專利布局、人體實驗規劃、品牌定位、海外代工對接等），協助合作夥伴縮短產品上市時程、降低開發門檻，讓更多具國際競爭力的台灣創新原料走向世界。