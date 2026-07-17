「房市最熱時，他偏做最麻煩的事」周俊吉入選《住展》百大影響力人物

買賣房屋有不動產說明書，交易價金有履約保證制度，仲介不賺價差，三、四十年前都不是市場常態。《住展》雜誌「百大影響力人物」，信義企業集團創辦人周俊吉入列，多年來推動交易透明與風險保障制度，深刻影響台灣房仲產業發展，因此獲選，並成為唯一入選房仲創辦人，成專刊首篇人物。

1988年，內政部研擬《不動產仲介業管理條例》，周俊吉代表業者參與立法討論，卻主張廢除「賺差價」模式，改採固定比例服務報酬，要求交易資訊公開透明。這項主張挑戰當時房仲業的獲利模式，同業強烈反彈，一度有人提議撤換代表。歷經數年討論，法規最終走向與他的主張接近，為台灣房仲交易建立了更透明的制度基礎。

隔年，房市正值景氣高峰，市場普遍認為房子「賣都來不及」，周俊吉卻要求信義房屋每一件委託案，銷售前都必須製作不動產說明書，詳實揭露坪數、產權、屋況等資訊。受限於當時技術，製作一本說明書得耗費一週時間、成本高達5,000元，同仁擔心影響接案效率，紛紛勸道：「不要做這個，都接不到委託。」面對質疑，周俊吉始終堅持「把問題寫清楚。」

不久後，台灣股市重挫、房市急凍，整體仲介市場業績普遍衰退三至四成，信義房屋卻憑藉詳實揭露資訊的優勢，逆勢成長五成，隔年再成長近八成。市場後來給出了答案,不動產說明書也納入法規，成為今天房屋交易不可或缺的一環。

《住展》指出，周俊吉推動成屋履約保證、漏水保固，以及房仲業首創的凶宅保障機制，許多作法後來都成為法定制度或產業共同標準。周俊吉表示，自己創業追求不是房仲業第一，而是希望有一天，「房仲產業能跟台積電放在同一個標準裡被比較。」

一位逃學蹺家少年聯考失利，因恩師一句「預防重於治療」改變人生方向；從推動制度改革面對同業反彈、同仁質疑，到影響整個房仲產業發展，周俊吉一路走來的堅持，都收錄於《住展》「百大影響力人物」完整專訪。