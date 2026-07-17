鍋烤節票數飆升逾2成 下周三抽東京來回機票天天投票天天抽好禮

「2026台中鍋烤節」票選活動熱度持續升溫！台中市政府經濟發展局17日表示，今年鍋烤節自7月14日開放投票以來，首日即突破10萬票，創下歷屆新高，截至16日累積票數更較去年同期成長超過2成，展現全民支持鍋烤美食的熱情。

為回饋民眾踴躍參與，市府將於下周三(22日)抽出首波最大獎「台北－東京來回機票」1張，邀請民眾天天投票、天天累積抽獎機會，把東京之旅帶回家。

經發局表示，今年鍋烤節同步推出「天天抽咖啡」活動，每天送出200杯咖啡，截至目前為止已送出600杯，不少民眾天天登入「台中通TCPASS」APP投票、天天拚手氣。

不僅為喜愛的鍋物、燒烤及蔬食店家衝高人氣，也讓活動熱度持續攀升，投票第二天即突破20萬票大關，各參賽店家也紛紛祭出優惠響應，號召民眾一起支持心目中的人氣店家。

經發局指出，下周三除抽出台北－東京來回機票外，也將同步抽出第一波店家優惠，包括3組「北澤壽喜燒吃到飽」雙人免費券、30張「醴本韓國正統燒肉」海陸饗宴禮券，以及20張「盛集屋SEISHUYA爐端燒專門店」不限消費金額現金抵用券，讓民眾有機會一邊享受鍋烤美食，一邊把好禮帶回家。

鍋烤節投票將持續至8月14日止，除天天抽咖啡、抽東京來回機票外，還有300萬元鍋烤抵用券及壓軸汽車大獎等豐富獎項。

經發局邀請民眾持續號召親朋好友踴躍參與，每天透過「台中通TCPASS」APP完成投票，不僅能支持喜愛的店家，也有機會天天中獎，投得越多、中獎機會越高，一起共襄盛舉台中最具代表性的鍋烤美食盛會。