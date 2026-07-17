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台灣營建業迎轉型關鍵 首批46名預鑄工法種子人才正式成軍

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
國家住都中心董事長花敬群(中)於結業式特致贈感謝盃與感謝狀予日本大成建設代表顧問篠崎洋三(右)、部長有山伸之(左)。國住都／提供
國家住都中心董事長花敬群(中)於結業式特致贈感謝盃與感謝狀予日本大成建設代表顧問篠崎洋三(右)、部長有山伸之(左)。國住都／提供

國家住都中心攜手日本大成建設推動的「預鑄工法設計技術教育訓練課程」歷時7個月、共50小時，16日正式結訓，成功培育國內首批46名預鑄工法「種子人才」。國家住都中心表示，未來將以社會住宅及公辦都更工程作為示範場域，推動預鑄工法在台灣落地，帶動營建產業升級轉型。

國家住都中心與日本大成建設合作辦理這項課程，內容涵蓋預鑄工法設計、構件製造及現場施工等實務技術，協助培養台灣預鑄工法專業人才。結業典禮中，住都中心董事長花敬群特別致贈感謝盃及感謝狀，感謝日本大成建設分享多年累積的預鑄技術經驗。

花敬群表示，台灣現有住宅約有一半興建於1975年至1995年間，未來二、三十年將陸續超過50年屋齡，老屋更新將成為重要課題，而預鑄工法正是提升施工效率與品質的重要解方。他感謝日本大成建設過去7個月提供完整技術培訓，並指出此次結訓的46位學員，將成為推動台灣營建產業轉型的重要力量。他也期盼建築師、水泥製品廠等產業夥伴共同投入，目標在5年內建立完整的台灣預鑄產業鏈。

日本大成建設參事奧畑浩一郎表示，台灣與日本同樣面臨營建業缺工問題，導入預鑄工法是重要解方。日本花了超過50年才建立成熟的預鑄技術，希望藉由分享經驗，協助台灣縮短發展時間。他認為，本次教育訓練只是開始，期許學員未來成為推動台灣預鑄產業發展的核心人才。

建研所所長王榮進表示，發展預鑄工法的首要任務是建立完整的產業鏈。建研所近年已建立「建築物預鑄率評定」及「低碳建築標示」制度，明年7月起，新建公有建築將全面實施低碳標示認證，這次人才培訓完成，也替台灣營建產業轉型跨出重要一步。

國土署副署長朱慶倫指出，面對高齡化缺工、營建成本增加及淨零碳排等挑戰，推動預鑄工法已是產業轉型的重要方向。國土署歷經3年研議，參考日本經驗，已於2025年2月發布《建築物預鑄混凝土結構設計規範》及《建築物預鑄混凝土結構施工規範》，目前也正研擬修正都市更新容積獎勵辦法，規劃提供採用預鑄工法的建案容積獎勵，鼓勵更多民間投入。

國家住都中心執行長柯茂榮表示，中心去年9月與日本大成建設簽署合作備忘錄（MOU），並於12月啟動為期7個月的人才培訓。今年上半年，日本專家也曾實地走訪台灣預鑄工地，了解國內產業現況。他強調，結訓只是起點，未來將持續推動預鑄工法在台灣深耕發展。

住都中心表示，本次課程邀請榮獲美國混凝土學會（ACI）金獎認證的日本大成建設專家來台授課，學員涵蓋國土署、建研所、建築師、顧問公司、水泥製品廠、預鑄廠及住都中心技術人員，透過密集互動課程，完整學習從建築設計、構件製造到工地吊裝施工的整體流程。

參與課程的建築師表示，台灣過去對預鑄工法多停留在傳統作法，建築師、結構技師與預鑄廠之間也缺乏整合經驗。本次課程導入日本「一體化」思維，從設計、拆分、工廠製作到現場施工進行完整解析，不僅提升專業能力，也改善不同專業間的溝通合作。預鑄廠商則期待，隨著建築師及結構技師更熟悉預鑄技術，未來能共同推動預鑄工法在台灣更廣泛應用。

住都中心表示，未來將持續辦理預鑄工法相關訓練，完善預鑄設計準則，並以社會住宅及公辦都更作為示範場域，帶動預鑄廠、運輸、吊裝及建築資訊模型（BIM）等供應鏈整合升級，推動台灣營建產業邁向更安全、高效率及低碳的新階段。

國家住都中心「預鑄工法設計技術教育訓練課程」16日正式結業，人員合影。國住都／提供
國家住都中心「預鑄工法設計技術教育訓練課程」16日正式結業，人員合影。國住都／提供

花敬群 公辦都更 日本

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