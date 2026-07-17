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經部續推花蓮好市券 暑假100元換200元振興商圈

中央社／ 台北17日電

為持續振興花蓮災後商機，經濟部商業發展署今天表示，今年4月推出的「花蓮好市券」反應熱烈，將配合暑假旅遊旺季，自7月18日至8月8日推出「花蓮好市券－仲夏好市」活動，民眾攜帶環保用品即可用新台幣100元兌換價值200元的好市券，鼓勵走訪花蓮市場與夜市消費，帶動地方經濟。

商業署透過新聞稿指出，花蓮地區傳統市場及夜市在去年風災後受到衝擊，為協助地方商業復甦，今年上半年已陸續透過波段行銷及遊程導流，推動市場、夜市及商圈振興，包括2月農曆年前的光復市場年貨市集、4月花蓮好市券、5月螢夏光復及6月米好光復稻香節等活動，都吸引不少民眾及遊客前往消費，帶動在地買氣。

商業署表示，延續上半年成果，7月至8月推出「花蓮好市券－仲夏好市」活動，邀集花蓮縣光復鄉等6處市場，以及東大門4處夜市共同參與，將於7月18日、7月25日、8月1日及8月8日限量開放民眾兌換好市券。

依活動辦法，民眾只要自備環保購物袋、環保杯或環保餐具等任一環保用品，前往合作市集服務台出示並經現場確認，即可用100元現金兌換價值200元的「花蓮好市券」1份。

商業署指出，活動除希望透過加碼優惠刺激市場與夜市消費，也結合減塑理念，鼓勵民眾將環保行動融入日常生活，兼顧地方經濟振興與永續發展。

商業署表示，後續9月還將推出「光復超人感恩季」活動，透過多元宣傳及行銷推廣，持續提升花蓮觀光與商業能見度；此外，也將整合花蓮在地特色商品推出中秋共好禮盒，協助地方品牌拓展市場，鼓勵各界以實際採購支持花蓮優質商品，持續為地方產業注入振興動能。

夜市 花蓮 消費

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