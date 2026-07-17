租補漏洞要補了！國土署擬設最低坪數門檻 全台上百戶遭盤點

為避免租金補貼遭濫用，內政部國土署正著手盤點全台同一地址有六戶以上申請租金補貼、且每人居住面積不到6.88平方公尺（約2.08坪）的案件，目前約有上百戶。國土署表示，由於居住空間過小，已偏離租金補貼照顧租屋族的政策目的，未來將研議把最低居住坪數等條件納入租金補貼申請資格，防堵制度漏洞。

國土署指出，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自2022年推動以來，今年截至6月底已有85萬戶核定受惠。考量租屋市場常見學生、朋友共同分租的情況，自2023年起放寬規定，同一地址若有兩名以上承租人，只要租約載明各自承租事實，即可分別申請租金補貼，以照顧非家庭成員共同租屋的實際需求。

不過，國土署近期盤整相關案件時發現，全台約有上百戶出現同一地址同時有六戶以上申請租金補貼，且每人居住面積不到6.88平方公尺（約2.08坪）的情形。由於居住空間過於狹小，已偏離租金補貼原本協助民眾安心租屋的政策立意，因此正進行分析檢討，未來規劃將最低居住坪數等條件納入申請資格，防止制度遭到不當利用。

另外，針對外界質疑租金補貼成為房東漲租的推手。對此，國土署表示，依據2025年統計資料，續約案件中約有八成租金維持不變，租金變動主要受到國際情勢變化帶動原物料價格上漲、物價指數攀升及稅制改革等因素影響，並非租金補貼直接造成。

針對房東藉機調漲租金的疑慮，國土署提醒，《住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項》已明定，出租人於租賃期間不得以任何理由要求調漲租金，也不得在租約中約定承租人不得申請租金補貼；若有相關約定，房客可拒絕並主張無效。

國土署表示，若房東以租金補貼為由要求漲租，或將增加的稅負轉嫁給房客，房客可向各縣市政府消費調解委員會提出申訴要求改正，或撥打1950全國消費者保護專線，轉接各縣市政府消費者服務中心尋求協助；若遇到租賃糾紛，也可透過「住宅租賃糾紛諮詢專線」，了解相關法律權益及救濟方式。