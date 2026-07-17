快訊

LINE免費貼圖精選8款！炎夏「融化柴柴」在這、萬家福「買買買」圖案超Q

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

阿拉斯加雪橇犬秀神準發球絕技 「背對背精準爆頭」網笑：絕對有練過

聽新聞
0:00 / 0:00

租補漏洞要補了！國土署擬設最低坪數門檻 全台上百戶遭盤點

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
租屋市場常見學生、朋友共同分租的情況，國土署從2023年起放寬規定，同一地址可以有兩名以上承租人申請租補。示意圖。聯合報系資料照
租屋市場常見學生、朋友共同分租的情況，國土署從2023年起放寬規定，同一地址可以有兩名以上承租人申請租補。示意圖。聯合報系資料照

為避免租金補貼遭濫用，內政部國土署正著手盤點全台同一地址有六戶以上申請租金補貼、且每人居住面積不到6.88平方公尺（約2.08坪）的案件，目前約有上百戶。國土署表示，由於居住空間過小，已偏離租金補貼照顧租屋族的政策目的，未來將研議把最低居住坪數等條件納入租金補貼申請資格，防堵制度漏洞。

國土署指出，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自2022年推動以來，今年截至6月底已有85萬戶核定受惠。考量租屋市場常見學生、朋友共同分租的情況，自2023年起放寬規定，同一地址若有兩名以上承租人，只要租約載明各自承租事實，即可分別申請租金補貼，以照顧非家庭成員共同租屋的實際需求。

不過，國土署近期盤整相關案件時發現，全台約有上百戶出現同一地址同時有六戶以上申請租金補貼，且每人居住面積不到6.88平方公尺（約2.08坪）的情形。由於居住空間過於狹小，已偏離租金補貼原本協助民眾安心租屋的政策立意，因此正進行分析檢討，未來規劃將最低居住坪數等條件納入申請資格，防止制度遭到不當利用。

另外，針對外界質疑租金補貼成為房東漲租的推手。對此，國土署表示，依據2025年統計資料，續約案件中約有八成租金維持不變，租金變動主要受到國際情勢變化帶動原物料價格上漲、物價指數攀升及稅制改革等因素影響，並非租金補貼直接造成。

針對房東藉機調漲租金的疑慮，國土署提醒，《住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項》已明定，出租人於租賃期間不得以任何理由要求調漲租金，也不得在租約中約定承租人不得申請租金補貼；若有相關約定，房客可拒絕並主張無效。

國土署表示，若房東以租金補貼為由要求漲租，或將增加的稅負轉嫁給房客，房客可向各縣市政府消費調解委員會提出申訴要求改正，或撥打1950全國消費者保護專線，轉接各縣市政府消費者服務中心尋求協助；若遇到租賃糾紛，也可透過「住宅租賃糾紛諮詢專線」，了解相關法律權益及救濟方式。

租金補貼 國土署 租屋

延伸閱讀

竹科旁再蓋838戶社宅！「金城安居」動土拚2029年完工

公益出租優稅 限合法建物

竹市第3處社宅838戶動土 預計2029年完工

新青安總價三級制能買什麼房？這縣市CP值最高 台北市每4件就1件超標

相關新聞

首購族別擔心！七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻

「青安3.0」拍板，各縣市設定個別總價上限，永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過七成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

租補漏洞要補了！國土署擬設最低坪數門檻 全台上百戶遭盤點

為避免租金補貼遭濫用，內政部國土署正著手盤點全台同一地址有六戶以上申請租金補貼、且每人居住面積不到6.88平方公尺（約2.08坪）的案件，目前約有上百戶。國土署表示，由於居住空間過小，已偏離租金補貼照顧租屋族的政策目的，未來將研議把最低居住坪數等條件納入租金補貼申請資格，防堵制度漏洞。

《深度安靜》北美首映 張孝全獲亞洲之星大獎肯定

駐紐約台北文化中心再度攜手紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival），合作推出「台灣璞玉單元」，並於美東時間15日晚間在林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）舉辦「台灣電影之夜」暨《深度安靜》北美首映。

漢來美食雙 Buffet 引擎衝刺！董事長：島語明年將成旗下營收最大品牌

漢來美食（1268）董事長林淑婷17日表示，旗下高端自助餐品牌「島語」，不到三年已拓展至第四家分店，今年11月將再插旗台南，明年台北SOGO巨蛋店開幕後，島語可望躍升為集團營收貢獻最高的單一品牌。她也透露，集團將持續以「島語」及「漢來海港」雙品牌布局自助餐市場，其中海港明年除推出首家「漢來海港 PREMIUM」外，也將陸續啟動改裝升級，價格預計調漲8%至10%。

「樹」大就是美！ 台中舊社里「樹」量冠全市成舒適環境指標

都市綠覆不僅是抗熱關鍵因素，更成為評估居住環境的核心指標。市調統計指出，台中全市樹木量最多前三大行政區，依序為北屯、西屯、南屯，其中北屯舊社里以5,507棵樹木居全市「樹」量最大里，高綠覆環境也成為重視生活品質的購屋者持續湧入的主因之一。

侯西峰看好台中消費力 「島語」插旗漢神洲際打造升級版Buffet

漢來美食（1268）旗下高端自助餐品牌「島語」自助餐廳持續拓展全台版圖，繼台北、高雄、桃園展店後，正式進駐台中漢神洲際購物廣場，打造中台灣全新自助餐體驗地標，總坪數高達500坪，卻只規畫300個座位，提供顧客更具尊榮感的用餐環境。國揚與漢來集團創辦人侯西峰17日也到場視察，他表示，看好台中的消費力，「島語」定位為升級版自助餐品牌，可望帶給消費者更好的體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。