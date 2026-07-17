《深度安靜》北美首映 張孝全獲亞洲之星大獎肯定

駐紐約台北文化中心再度攜手紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival），合作推出「台灣璞玉單元」，並於美東時間15日晚間在林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）舉辦「台灣電影之夜」暨《深度安靜》北美首映。

此屆影展最高榮譽之一的「亞洲之星大獎」於當晚頒發給台灣演員張孝全，表彰其20餘年來深耕華語影壇、持續拓展亞洲電影國際影響力的卓越成就。張孝全為首位榮獲此項殊榮的台灣演員，為台灣電影締造重要里程碑，展現台灣影人在國際影壇日益提升的影響力。

紐約亞洲影展總監Samuel Jamier表示，「亞洲之星大獎」（Screen International Star Asia Award）為影展最具代表性的榮譽之一，歷年僅頒發予兼具藝術成就、國際知名度及票房號召力的亞洲重量級影人，歷屆得主包括香港影星謝霆鋒、古天樂，以及日本演員阿部寬。

今年影展除選映《深度安靜》外，也特別安排《盛夏光年》4K數位修復版放映，向張孝全多年來的演藝成就致敬。張孝全表示，非常開心獲得亞洲之星大獎，也是對演員最大的鼓勵。他回顧從《盛夏光年》到《深度安靜》，一路遇見許多優秀導演與合作夥伴，也讓自己更加確信對表演的熱愛。

《深度安靜》由沈可尚執導，張孝全、林依晨領銜主演。劇情聚焦家庭創傷、照顧責任與親密關係中的情感修復，以層層推進的敘事刻畫人物內心，細膩探討當代社會的重要議題，榮獲國際影展及觀眾一致好評。映後座談氣氛熱烈，觀眾圍繞著伴侶關係及文化差異等核心議題展開深入交流。

導演沈可尚分享，《深度安靜》最初為紀錄片計畫，歷經多年田野調查並深入訪談倖存者及家屬，不忍讓真實人物於鏡頭前重溫傷痛，改以劇情片形式創作，將多年累積的生命故事轉化為虛構角色，期盼透過此片，引領觀眾思考創傷對人生的深遠影響，並理解陪伴與修復在人際關係中的重要價值。

此屆「台灣璞玉單元」自開幕以來備受國際觀眾關注，其中完成北美首映的長片《恨女的逆襲》，源自拍攝女子拳擊手紀錄片的經驗，並結合對家庭關係的長期觀察，打造出兼具拳擊競技與家庭情感的寫實作品。

短片部分，《她沒說的事》透過少女視角探討創傷經驗、女性凝視與自我詮釋，獲得觀眾高度共鳴；《看現場》則以細膩真實的敘事描繪台灣移工議題，展現台灣電影關懷社會的多元能量。

第25屆紐約亞洲影展自7月10日至26日舉行，共匯聚來自台灣、日本、韓國、香港、泰國、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、越南及哈薩克等國近百部作品。

影展將持續放映多部台灣佳作，包演導演陳大璞《啵me之我的青春住了鬼》、導演郭承衢《明日的過客》、導演周鉅宏與胡錦筵《我未許願先吹蠟燭》，以及導演九把刀《功夫》等，以多元題材與豐沛創作能量，向國際觀眾展現台灣電影的創新實力與文化魅力。