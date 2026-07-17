漢來美食雙 Buffet 引擎衝刺！董事長：島語明年將成旗下營收最大品牌

漢來美食（1268）董事長林淑婷17日表示，旗下高端自助餐品牌「島語」，不到三年已拓展至第四家分店，今年11月將再插旗台南，明年台北SOGO巨蛋店開幕後，島語可望躍升為集團營收貢獻最高的單一品牌。她也透露，集團將持續以「島語」及「漢來海港」雙品牌布局自助餐市場，其中海港明年除推出首家「漢來海港 PREMIUM」外，也將陸續啟動改裝升級，價格預計調漲8%至10%。

林淑婷表示，島語品牌定位為高端Buffet，自2023年首店開幕以來，不到三年已拓展至第四家分店，每家店皆有不同定位與特色，並整合集團旗下22個餐飲品牌的代表料理，結合中、西、日式等經典菜色，搭配「一餐檯、一餐酒」設計概念，打造有別於傳統Buffet的餐飲體驗。她指出，今年11月台南店將開幕，明年台北SOGO巨蛋店接棒營運後，島語將成為漢來美食旗下營收貢獻最高的品牌。

她表示，高雄島語目前擁有380個座位，年營收已突破5億元，其他分店則年營收4億元起跳。由於大型自助餐投資金額高，集團展店策略相當審慎，未來仍將鎖定六都，並以商場定位、人流、停車便利性及周邊餐飲聚落等條件作為選址依據。

林淑婷透露，台中島語原先規劃投資約1億元，隨著空間及設備持續升級，目前總投資金額已追加至約1.6億至1.7億元，且仍持續投入。她認為，高端Buffet市場仍具成長空間，只要產品與服務持續升級，消費者仍願意買單。

除了島語持續展店，漢來海港明年也將啟動品牌升級計畫，首家「漢來海港 PREMIUM」預計明年3月進駐高雄LaLaport，天母店及高雄巨蛋店也將同步改裝，宴會廳則比照南港高規格升級。林淑婷表示，海港升級後預計價格將調漲8%至10%，但仍將維持高CP值定位，希望在提升用餐品質的同時，也兼顧老顧客的接受度。