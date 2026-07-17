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「樹」大就是美！ 台中舊社里「樹」量冠全市成舒適環境指標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市「綠覆生活圈」概況一覽。資料來源：台中市建設局、市調
台中市「綠覆生活圈」概況一覽。資料來源：台中市建設局、市調

都市綠覆不僅是抗熱關鍵因素，更成為評估居住環境的核心指標。市調統計指出，台中全市樹木量最多前三大行政區，依序為北屯、西屯、南屯，其中北屯舊社里以5,507棵樹木居全市「樹」量最大里，高綠覆環境也成為重視生活品質的購屋者持續湧入的主因之一。

根據台中市政府建設局友善樹木空間資訊管理系統統計，全市樹木數量以北屯區3萬5,525棵居冠，其次為西屯區3萬4,780棵及南屯區2萬2,336棵。其中，北屯機捷特區所在的舊社里更擁有5,507棵樹木，為區內樹木數量最多的里別。

21世紀不動產資深經理沈政興分析，舊社里之所以能奪下北屯區「樹量之冠」，主要歸功區內坐擁南興公園與舊社公園，這兩大遼闊綠地建構了3萬坪林蔭生態圈，自然成為當今房市矚目的焦點。

由於全球暖化加劇，國科會與環境部發布的國家氣候變遷科學報告指出，若溫室氣體排放未有效控制，未來台灣每年超過36℃的高溫天數恐增加75天。而涼感城市實驗室(Cool Cities Lab)數據也指出，樹木能阻隔直射日照、減少地表吸熱，甚至降低周遭體感溫度達2-8℃。

深耕北屯多年的漢宇建設，看準綠覆生活圈的稀缺價值，繼「漢宇雲森」邁入完銷階段，於捷運北屯總站旁接力推出「漢宇雲衍」，歷時7年整合1,513坪角地，堅持「大基地、低建蔽率」的高標規格，將珍貴土地留給自然綠意。

該案正對琤瑽草原公園、五溪汴站前廣場兩大綠地，打造27層超高層住宅，配備最寬9米的宜居陽台，並結合SPA芳療室、四季溫水泳池等頂規會所公設，實登顯示該案近一年成交均價達62.1萬元，印證高淨值客群對其產品力的肯定。

位在機捷特區東側的「大城吾界」緊鄰旱溪水岸，擁有難得的自然山景景觀，不僅使人感到放鬆與清新，超高綠覆在視覺、體感皆具有降溫作用。該案採低建蔽、低戶數比配置，基地面積1,323坪規劃兩棟樓共190戶住家，雙棟樓錯位排列，不惜犧牲較多基地面積，卻保留更從容的棟距視野。

加上臨路大尺度退縮，設置專屬迎賓迴車道，出入社區、上下車之際多一道安全防護，對熟齡長輩與家庭親子族群多增一份友善空間。

同樣看好舊社里發展，鉅虹建設於松竹路一段推出「鉅虹R&G」，建築設計雙皮層立面以調節日光作用。遠雄建設亦於敦富東街推出780戶大社區案「遠雄樂元」，透過引導自然對流、利用植被蒸散作用降溫，目前社區實登均價為55.93萬元。

此外，瞄準機捷特區、單元十二雙軌交織的區域發展紅利，寶輝、雙橡園、惠宇等指標建商亦推出個案，提供市場穩健的自住選擇。

樹木數量位居全市第二的西屯區，以惠來里的3,673棵居區內首位。該區核心七期重劃區擁有萬坪夏綠地公園，周邊品牌建商包含寶璽、遠雄、聯聚的預售屋價格表現穩健，均創下不俗的成交量能，近期進場的「遠雄夏綠蒂」實登數據亦受到關注，市場也預計將創下區域高價。

至於樹量第三名的南屯區，區內豐樂里匯聚豐樂雕塑公園、豐富公園、南苑公園及麻糍埔公園。周邊指標建案如「順天MR.L」，規劃地上24層、45坪以上產品，實登均價78.51萬元。華廈案「打里摺樂田田」均價亦寫下73.9萬元的紀錄。

沈政興表示，過去房價漲幅多仰賴交通與重大建設帶動，然而隨著極端氣候常態化，住宅價值正逐步回歸「居住本質」。未來，包括綠覆率、公園系統、步行環境及生活圈整體品質等因素，影響購屋決策的程度將持續擴大，也將成為判斷房屋價值的關鍵指標。

沈政興進一步說明，除了優越的生態環境，重劃區的成熟度也是市場評估的決定性關鍵。高綠覆區域之所以受到市場青睞，不僅得益於完善的綠帶規劃，更在於其結合了便捷交通與充沛機能，共同形塑難以複製的居住品質，這股「逐綠而居」的自住買盤，也帶動區域買氣。

除了生態環境，重劃區成熟度也是房市買盤評估的決定性關鍵。記者宋健生/攝影
除了生態環境，重劃區成熟度也是房市買盤評估的決定性關鍵。記者宋健生/攝影

北屯舊社里擁有5,507棵樹木，為區內樹木數量最多的里別。記者宋健生/攝影
北屯舊社里擁有5,507棵樹木，為區內樹木數量最多的里別。記者宋健生/攝影

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