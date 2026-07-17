侯西峰看好台中消費力 「島語」插旗漢神洲際打造升級版Buffet

漢來美食（1268）旗下高端自助餐品牌「島語」自助餐廳持續拓展全台版圖，繼台北、高雄、桃園展店後，正式進駐台中漢神洲際購物廣場，打造中台灣全新自助餐體驗地標，總坪數高達500坪，卻只規畫300個座位，提供顧客更具尊榮感的用餐環境。國揚與漢來集團創辦人侯西峰17日也到場視察，他表示，看好台中的消費力，「島語」定位為升級版自助餐品牌，可望帶給消費者更好的體驗。

「島語」台中洲際店，結合精緻餐飲、沉浸式空間與職人料理精神，更首度打造戶外用餐露臺「森之島」，將餐飲、社交與生活美學融合，為消費者帶來有別於傳統Buffet的全新用餐體驗，也開啟城市聚餐的新選擇。

談及品牌發展，漢來美食董事長林淑婷表示，島語始終秉持「只有漢來能夠超越漢來」的品牌理念，儘管已拓展至第四家分店，每一家店都擁有專屬定位與特色，因此才能持續吸引消費者前往體驗，成為許多饕客心目中的「朝聖」餐廳。

插旗台中目前人氣最夯的購物廣場-漢神洲際，島語品牌總經理劉子銘自然要端出與前3家分店不一樣的「牛肉」。強調全方位用餐體驗的島語，秉持重視食材品質、精緻料理呈現、五星級環境氛圍與貼心服務細節四大核心理念，島語台中洲際店仍以「一餐檯、一餐酒」為島檯規畫重心，更將Buffet結合職人料理精神，透過現場料理展演與餐酒搭配，重新詮釋自助餐的可能性，讓Buffet從滿足味蕾進一步延伸至完整餐飲體驗。

此次，島語台中洲際店特別為中台灣的消費者打造多元空間體驗，規劃出戶外露臺「森之島」，這個可媲美泰國半島酒店戶外花園用餐區的空間設計，設計師以歐洲宴會文化中的 Digestif 概念為發想，透過多層次植栽與喬木構築綠意包覆，結合水景反射與低位座席配置，打造具停留感的戶外餐廳空間。賓客可在自然景致中延續交流時光，感受更輕盈自在的社交節奏。「森之島」不僅是用餐和拍照打卡的區域，也適合作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用，透過自然景觀與精緻餐飲相互融合，為新人打造兼具質感與儀式感的婚禮體驗，拓展島語從餐飲品牌延伸至生活美學場域的可能性。

餐食方面，台中店特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」、以日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、以台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理，透過在地食材與創新料理手法相互融合，展現島語台中店專屬的餐桌風味。

除了限定特色料理外，島語台中店也延續品牌精神，匯聚海鮮、生食、現做料理、亞洲風味與甜點飲品等多元餐檯，提供豐富且具層次的餐飲體驗。十大必吃料理包括「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」。 而餐後不可或缺的「Happy Ending」各式甜點，在台中島語也有新品，其中最大的亮點就是時下備受歡迎的「開心果小泡芙」；香濃絲滑的內餡有著淡淡的開心果香味，此外，許多消費者喜愛的現做義式冰淇淋也新增了兩種口味「大甲檳榔芋心」和「烏龍柑橘」，值得保留一點胃的空間好好品嘗。

島語台中洲際店選址於台中重要商業與生活娛樂場域—漢神洲際購物廣場，串聯購物、餐飲與休閒娛樂機能，不僅滿足北台中住民家庭聚餐、好友相聚、商務宴請等多元需求，更可望成為中台灣民眾日常慶祝、重要時刻及社交聚會的全新場域。

為歡慶島語台中店開幕，同步推出多重開幕限定活動。即日起至8月7日，消費者完成綁定並註冊「來美食PLUS」會員，即可憑當日消費發票與兌換券兌換限量「山影流光紀念杯」1個；另於9月30日前，使用漢來美食合庫聯名卡消費，並綁定LINE「來美食PLUS」會員集點，內用消費滿2,000元即可獲得300元漢來美食電子抵用券，邀請消費者於開幕期間體驗島語全新餐飲魅力。