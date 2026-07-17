詹文男 X 陳凱翔 移工轉人才 打造國家雇主品牌

少子化、高齡化與缺工已成為台灣無法迴避的國家挑戰。當企業四處尋找人才時，許多人仍習慣將移工視為「勞動力」，卻很少思考，他們是否也能成為台灣未來的重要人才資產。

在《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男，特別邀請 One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）創辦人暨執行長陳凱翔，分享如何透過教育、文化交流與社會設計，重新定義移工的價值，也重新思考台灣的人才競爭力。

One-Forty成立於2015年，「One-Forty」代表當時台灣平均每四十人，就有一位來自東南亞的移工。如今，台灣移工人數已接近九十萬人，比例更接近每二十五人就有一位移工。陳凱翔表示，這不只是人口數字的改變，更代表移工已成為台灣產業、長照與社會運作不可或缺的重要力量。

然而，One-Forty從成立第一天起，就沒有把自己定位為傳統慈善組織。陳凱翔指出，真正需要改變的，不是短暫的援助，而是透過教育，讓移工在台灣工作的八到十年間，累積專業能力、語言能力、財務管理與數位技能，讓這段海外工作經驗，成為人生的重要資產，而非人生的空白期。

因此，One-Forty成立全台第一所「移工學校」，從中文、台語、儲蓄理財，到AI、數位能力、失智照護等課程，建立完整的終身學習平台，十年來已有超過十萬名移工參與學習。對One-Forty而言，教育不只是提升個人能力，更是改善家庭照護品質、提升企業競爭力與促進社會融合的重要途徑。

詹文男在訪談中指出，這正是一種從「勞動力管理」走向「人才培育」的典型案例。當企業開始把移工視為可以培養、可以投資的人才，而不是短期的人力補充，企業獲得的不只是更穩定的人力，更可能培育出未來的基層主管與跨文化管理人才。

除了移工教育之外，One-Forty更進一步協助企業與社會建立多元共融環境。例如與全家便利商店合作，打造全台多家友善移工門市，導入東南亞語言服務、跨語言溝通工具及友善消費設計；也協助紡織、電子等產業建立移工教育訓練制度，提升員工向心力與留任率，讓ESG真正落實在人力資本發展上。

在高齡社會方面，One-Forty也看到另一項重要需求。針對失智症家庭，不僅培訓外籍看護照護技巧，同時也教育家屬如何與看護建立合作關係，從「雇主與員工」轉變為共同照顧長者的夥伴。陳凱翔認為，照護從來不是一個人的責任，而是一個家庭、一個團隊共同完成的工作。

更值得深思的是，陳凱翔提出「國家雇主品牌（National Employer Brand）」的新觀點。他表示，每年都有十多萬名移工離開台灣回到母國，如果他們帶著對台灣的美好經驗返鄉，就會成為最好的民間外交官，向更多人分享台灣的文化、制度與友善環境。這種由下而上的國民外交，不僅有助於提升台灣國際形象，也將成為未來吸引全球人才的重要競爭力。

詹文男表示，當全球都在爭奪人才時，真正的競爭力，不只是誰提供更高的薪資，而是誰能打造一個讓人才願意留下、願意成長、願意再次回來的環境。One-Forty的故事提醒我們，移工不是缺工時代的權宜之計，而是台灣邁向多元共融社會的重要夥伴。

面對高齡化、少子化與全球人才競爭的新時代，One-Forty提供的不只是一套移工教育模式，更是一個重新思考人才、教育與國家競爭力的新視角。對所有關心人才政策、企業ESG、多元文化與永續發展的人而言，這場對談，不只是談移工，更是在談台灣的未來。

立即點擊收看《大師543》。

https://www.youtube.com/watch?v=30SwESF6av8&t=1592s