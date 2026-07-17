中山大學領軍科研商轉 四大創新技術登亞洲生技展

中山大學領軍「南臺灣科研產業化平台」聯盟學校，參與「2026亞洲生技大展」（BIO Asia–Taiwan）。現場展示「智慧醫療AI助理系統」、「水產養殖本土菌株快篩法」、「腸道益生菌鑑定技術」及「大面積冷電漿傷口照護技術」等涵蓋智慧醫療、生醫工程、海洋生物及微生物應用等多項中山大學創新研發成果，呈現南臺灣產學緊密接軌的科研創新能量。

中山大學表示，南臺灣科研產業化平台以串聯南部大學科研能量、促進技術商品化與產業鏈結為核心目標；本次參與亞洲生技大展，透過展位互訪與技術交流，共同推廣南臺灣科研成果。中山大學共展出四項與民眾息息相關的代表性技術，研發教授群包括學士後醫學系助理教授劉勃佑、海洋生物科技暨資源學系教授廖志中、資訊工程學系教授林俊宏，及醫學院教授林哲信研究團隊。

在腸道健康領域，過去要確認細菌種類非常耗時。劉勃佑團隊研發出「微生物與益生菌鑑定新技術」，利用如同「細菌身分證」的DNA特徵，結合機器學習技術，讓科學家能更精準快速辨識微生物與益生菌的種類。這項技術不僅能用來評估民眾吃完益生菌後的腸道改變，更能協助生技工廠建立科學證據，並進行產品品質管控。

在水產養殖產業方面，廖志中團隊則開發「本土菌株快篩法」。研究團隊建立一套臺灣本土菌株的大數據資料庫，能迅速篩選出對水產有益的功能性菌株。目前這項研發已在太平洋白蝦養殖飼料補充試驗中獲得證實，顯示技術能提升幼蝦的活率和生長速度，有效幫助蝦隻健康成長，為水產養殖產業提供創新科技。

至於人工智慧（AI）應用方面，林俊宏教授帶領研究生林冠錞等團隊成員推出「智慧醫療AI助理系統」，可結合民眾常用的通訊軟體LINE。利用類似聊天機器人的科技，加上創新的跨文件醫療知識檢索架構，能幫助使用者在搜尋複雜的醫學資料時，大幅提升回答的正確性與實用性，成為專屬的線上智慧醫療幫手。

此外，林哲信團隊研發「大面積冷電漿傷口照護技術」，可實際應用於臨床醫學照顧上。利用特殊低溫放電所產生的活性物質，適用於大面積創傷、燒燙傷、糖尿病足及壓瘡等棘手傷口，成果已成功技轉給在地生技廠商瀧儀生醫科技股份有限公司進行商業醫材開發。

中山大學指出，此次攜手高雄醫學大學、高雄大學、屏東科技大學及義守大學等南臺灣大專院校共同參展，擴大跨校合作能量；未來將持續深化跨校合作，鏈結企業、法人及研究機構，推動技術媒合、技術授權及產學合作，持續提升南臺灣科研成果的能見度與產業影響力。