快訊

許維恩上廁所驚魂！ 手機被女兒誤發限動 6小時後才發現傻眼

世足賽／將出席決賽！川普支持哪隊？白宮：他會給有趣答案

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

青安3.0總價管制能買什麼房？七都僅2成不能買、非七都幾乎都能買

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
非七都符合青安3.0方案總價上限的成交件數與占比 資料來源／永慶房屋
非七都符合青安3.0方案總價上限的成交件數與占比 資料來源／永慶房屋

青安3.0」政策為精準補貼到所需族群，將依各縣市設定個別總價上限，其中台北市總價上限3,500萬元、新北市及新竹縣市上限2,500萬元，其餘縣市則為2,000萬元。

永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料統計發現，若依總價上限檢視，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過7成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇的限制相當小。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察各縣市符合「青安3.0」設定總價上限的交易占比，以台南市89.6%最高，其次為桃園市89.0%、高雄市88.5%，新北市也達86.9%。

台中市、新竹縣市則分別有82.8%、82.3%，均有8成交易符合「青安3.0」總價上限，上限設定最高的台北市則也有74.8%的交易符合。

非七都的其他縣市，則均有逾9成落在總價限制內，顯示若未來依方案實施，多數市場交易仍落在「青安3.0」可適用範圍內，對於首購族群影響不大，且符合精準補貼、落實自住、杜絕資運錯置等政策目標。

陳金萍表示，「青安3.0」政策主要目的是協助無自有住宅的民眾降低購屋門檻，設定總價限制，可望讓政策資源更集中於自住型首購需求。不過，由於各縣市房價結構不同，總價上限對高房價都會區影響程度可能較為明顯，尤其台北市符合比例相對較低，部分購屋族也需多加注意。

七都符合青安3.0方案總價上限的成交件數與占比 資料來源／永慶房屋
七都符合青安3.0方案總價上限的成交件數與占比 資料來源／永慶房屋

「青安3.0」雖設有住宅總價上限，但七都逾8成交易符合總價門檻，顯示申請「青安3.0」的首購族購屋選擇仍多。房市示意圖／永慶房屋提供
「青安3.0」雖設有住宅總價上限，但七都逾8成交易符合總價門檻，顯示申請「青安3.0」的首購族購屋選擇仍多。房市示意圖／永慶房屋提供

青安3.0 新青安 台北市

延伸閱讀

「青安3.0」新增區域購屋總價上限 專家：兩大區域首購買屋吃力了

新青安3.0來了！總價門檻南北大不同 專家憂：資金恐往中南部流動

青安3.0拍板 李同榮：政策七大迷失 變「限制成家」專案

精準接棒！北市房仲公會肯定「青安3.0」：自住趕快買

相關新聞

首購族別擔心！七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻

「青安3.0」拍板，各縣市設定個別總價上限，永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過七成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

新青安總價三級制能買什麼房？這縣市CP值最高 台北市每4件就1件超標

行政院正式拍板青安3.0方案，針對申貸總價上限將採三級制，台北市為3,500萬元，新北市、新竹縣市為2,500萬元，其餘縣市上限為2,000萬元，超過上限不得申貸。

青安3.0總價管制能買什麼房？七都僅2成不能買、非七都幾乎都能買

「青安3.0」政策為精準補貼到所需族群，將依各縣市設定個別總價上限，其中台北市總價上限3,500萬元、新北市及新竹縣市上限2,500萬元，其餘縣市則為2,000萬元。

青安3.0設總價門檻 一張表看六都購屋難易程度

行政院正式拍板青安3.0方案，針對申貸總價上限採三級制，台北市為3,500萬元，新北市、新竹縣市為2,500萬元，其餘縣市上限為2,000萬元，超過上限不得申貸。

頂級商辦「聯聚中維」上梁 隈研吾全球最高208公尺代表作

由聯聚建設攜手國際建築師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」16日舉行上梁典禮。隈研吾親自來台，與聯聚建設創辦人江韋侖共同出席，見證建築邁入新階段。歷經多年規劃與施工，聯聚中維從設計藍圖走向城市天際線，上梁不僅象徵工程推進的重要節點，也代表這座世界級商辦逐步成形。

聯聚中維上梁 隈研吾全球最高208公尺代表作成形

聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」，16日舉行上梁典禮。隈研吾親自來台，與聯聚建設創辦人江韋侖共同見證建築邁入新階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。