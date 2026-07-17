青安3.0設總價門檻 一張表看六都購屋難易程度

行政院正式拍板青安3.0方案，針對申貸總價上限採三級制，台北市為3,500萬元，新北市、新竹縣市為2,500萬元，其餘縣市上限為2,000萬元，超過上限不得申貸。

台灣房屋集團根據2025年成屋實價登錄交易資料統計，若依三級制總價門檻，六都仍有約8成以上成屋交易，總價可落在申貸限制範圍內，其中以台南市符合門檻交易佔比88%最高，其次為高雄、桃園、新北及台中市，佔比均有8成以上。

反觀房價最高的台北市，符合門檻交易佔比為六都最低僅約75%，換句話說，等於約每4件住宅交易，就有1件總價超標，未來恐無法適用新青安貸款。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，青安3.0設下各都房屋總價上限，更進一步透過機制排富，並精準的補貼，也頗符合目前市場上7到8成的主力購屋需求。不過若是屬於先賣再買的換屋族群，就算購屋條件符合，不過若因小換大、舊換新，物件總價高過門檻，恐怕就不適用青安3.0，只得選擇一般銀行方案。

張旭嵐指出，從六都交易結構來看，除了台北市，其餘五都符合總價門檻的交易比重均超過八成，顯示多數主力市場仍在政策照顧範圍內，尤其南二都房價水位相較親民，符合首購資格條件的物件供給也相對充足，而台北市房價基期高，符合門檻物件相對有限，可能推促首購族再往小坪數、高齡宅或外圍市場移動。

進一步觀察六都符合總價門檻的交易物件，台北市主力產品仍以大樓、公寓為主，平均成交單價72.9萬元居六都最高，不過平均交易屋齡35年、平均面積僅26.2坪，為六都中最貴最老又最小。

其餘五都皆以大樓產品為交易主力，僅台南透天與大樓並行；桃園市平均成交屋齡18年、平均面積35.1坪，等於以較低預算下，可換來屋齡新、坪數大的優勢，CP值為六都最高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，以相同2,000萬元預算來看，桃園、台中及南二都皆有八成以上交易符合申貸門檻，但即使總價門檻相同，各都會區能買到的住宅條件仍有差異。

桃園近年受惠捷運建設及雙北人口外溢效應，成為北北桃首購熱區，對預算有限、又希望兼顧生活品質的婚育家庭及首購客群頗具吸引力，雖可入主屋齡較新、坪數較大的住宅，不過在區段上，應多集中於像中路、A7等新興重劃區或外圍行政區，屋齡10年內，2房含車位總價1500萬至2000萬元物件，選擇性相對充足。

相較之下，台中及南二都在相同預算下，則較有機會換取進駐成熟生活圈地段，而台南因透天新案供給充足，在居住型態選擇上也更為多元。