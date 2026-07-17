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首購族別擔心！七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

青安3.0」拍板，各縣市設定個別總價上限，永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過七成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

政策為精準補貼到所需族群，「青安3.0」將依各縣市設定個別總價上限，其中台北市總價上限3,500萬元、新北市及新竹縣市上限2,500萬元，其餘縣市則為2,000萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察各縣市符合「青安3.0」設定總價上限的交易占比，以台南市89.6%最高，其次為桃園市89.0%、高雄市88.5%，新北市也達86.9%；台中市、新竹縣市則分別有82.8%、82.3%，均有8成交易符合「青安3.0」總價上限，上限設定最高的台北市則也有74.8%的交易符合。

而非七都的其他縣市，則均有逾9成落在總價限制內，顯示若未來依方案實施，多數市場交易仍落在「青安3.0」可適用範圍內，對於首購族群影響不大，且符合精準補貼、落實自住、杜絕資運錯置等政策目標。

陳金萍表示，「青安3.0」政策主要目的是協助無自有住宅的民眾降低購屋門檻，設定總價限制，可望讓政策資源更集中於自住型首購需求。不過，由於各縣市房價結構不同，總價上限對高房價都會區影響程度可能較為明顯，尤其台北市符合比例相對較低，部分購屋族也需多加注意。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

青安 青安3.0

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