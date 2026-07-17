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聯聚中維上梁 隈研吾全球最高208公尺代表作成形

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「聯聚中維」示意圖／業者提供
「聯聚中維」示意圖／業者提供

聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」，16日舉行上梁典禮。隈研吾親自來台，與聯聚建設創辦人江韋侖共同見證建築邁入新階段。

隈研吾自聯聚中維籌備以來，多次來台，從設計會議、基地現勘到工程進度檢視，一路參與聯聚中維各重要發展階段。聯聚中維英文名稱「Kuma Tower」，是全球惟一以隈研吾姓氏命名的建築，此次出席上梁典禮，再次展現對這件代表作的高度重視。

隈研吾表示，從基地選址開始便參與聯聚中維規劃，希望與聯聚共同打造一座不僅是台灣第一，更具世界水準的商辦建築。

他表示，好的建築需與周遭環境自然融合，因此在提案之初，便以人與環境共生為核心設計，希望回應台中綠意盎然的城市特色，也呼應環保重要課題。

他對聯聚中維的完工充滿期待，並提到商場未來將有好餐廳進駐，能享受美食、眺望城市美景。

聯聚建設創辦人江韋侖表示，Kuma Tower聯聚中維大廈是一座具有時代意義的建築，上梁則象徵從設計藍圖逐步走向現實，也朝著成為台灣與世界對話的重要地標持續邁進。

他表示，建築需要時間，而好的建築更需要耐心、專注與信念，聯聚將持續以世界的標準推進每一項工程，回應台灣未來的天際線，並感謝所有設計、工程團隊與合作夥伴一路以來的投入。

座落台中七期市政核心的聯聚中維，基地約2,380坪，規劃地上42層、地下7層，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高的代表作品，也是聯聚繼中雍大廈後推出的第二座頂級商辦，延續聯聚七期商辦作品的重要布局。

基地保留約1,500坪綠地，以開放式城市公園為概念，將自然景觀融入商辦場域，讓企業、工作者與市民共享綠意生活。建築外觀運用層層堆疊的木紋簷板調節光影，降低日照熱負荷，兼具遮陽節能效益，展現美學與機能並重的設計理念。

漢宗帷幕工程董事長表示，目前工程進度甫過半，光是帷幕系統就已繪製超過十萬張施工圖。由於隈研吾設計的木紋簷板並非制式構件，每一處尺寸與角度皆不相同，從穿梁到韌性接頭對位 ，都需逐一檢視、精準施作。其中，分割縫更要求控制在12毫米，施工精度遠高於一般建築標準。

聯聚中維辦公樓層規劃80至150坪，一整層面積達760坪，並採360度開窗設計，引入充足自然採光，搭配宜居陽台，營造明亮舒適的辦公環境。

基地前方規劃四層樓商場，未來將引入海外特色餐飲與風格咖啡品牌，打造融合辦公、休憩與生活美學的新世代商辦聚落。建築並將申請耐震設計標章、耐震標章及綠建築標章三大認證，兼顧安全、舒適與永續。

聯聚表示，上梁象徵一座建築逐步實現最初的理念。未來將持續攜手包括隈研吾與ACPV ARCHITECTS 在內的國際建築團隊，以最高標準推進各項工程，透過「聯聚中維Kuma Tower」與「聯聚中衡」等世界級商辦作品，持續實踐「安全、實用、美感」的品牌理念，為台中打造兼具建築美學、城市綠意與國際視野的新地標。

聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」，16日舉行上梁典禮。圖／業者提供
聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」，16日舉行上梁典禮。圖／業者提供

聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」，16日舉行上梁典禮。圖／業者提供
聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」，16日舉行上梁典禮。圖／業者提供

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