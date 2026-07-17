快訊

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

毒油延燒未第一時間查處 卓榮泰首度表示：我真的深感抱歉

花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流 台鐵宣布東部幹線下午3時後預防性停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

路易莎旗下傑克兄弟啟動轉型 首間 Grill & Bar 插旗台中逢甲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「傑克兄弟牛排」為路易莎集團旗下第10個子品牌，除了台中逢甲門市外，另有三家門市。路易莎/提供
「傑克兄弟牛排」為路易莎集團旗下第10個子品牌，除了台中逢甲門市外，另有三家門市。路易莎/提供

路易莎集團積極布局多元餐飲版圖，旗下美式牛排品牌「傑克兄弟牛排」啟動轉型展店計畫，首度推出融合美式餐廳與餐酒館風格，以Grill & Bar為主題的全時段新店型，進駐台中逢甲商圈，打造在地最強「寶藏系餐廳」，提供消費者更完整的全日餐飲體驗，從早午餐到夜晚皆適合聚餐、放鬆的餐飲環境，也搶攻微醺商機。同時推出超優惠平日早午餐開始僅需加價49元、晚上和週末加價99元，即可享用自助沙拉吧無限續。

全新「傑克兄弟台中逢甲門市」，擁有約180坪空間，將成為台中市最具規模的新型態餐酒館，不僅延續品牌深受消費者喜愛的優質牛排、加州大早餐、商業午餐與精緻晚餐，更嚴選來自世界各地超過100款的微醺飲品、保留食材自然鮮甜風味的香煎、炙烤料理，搭配現烤風味披薩等多元餐飲元素。現場還設置大型投影螢幕，無論是國內外熱門賽事等，都能與親朋好友一同觀賞，在熱血氛圍中享受歡聚樂趣與派對美食。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，近年來消費者的生活需求不斷改變，對餐飲的需求，也逐漸從單純用餐延伸至社交與休閒娛樂，因此，特別導入餐酒館概念，希望提供消費者下班後也能盡享放鬆自在的場景。」讓傑克兄弟Grill & Bar從經典牛排餐廳進一步升級成為從早到晚兼具美食、聚會與餐酒文化的嶄新生活餐飲品牌。

秉持集團精品平價的精神，「傑克兄弟台中逢甲門市」商業午餐從240元起就可以享用多樣料豐味美的義大利麵、紅酒燉牛肉、燉飯、漢堡套餐等多樣餐點，就連招牌的六盎司片燒嫩肩牛排套餐也只要440元，同時免費享用自助沙拉吧，湯品、各種麵包、路易莎咖啡都可無限續加。

同時加入聚餐氣氛瞬間拉滿的經典大拼盤和各式烤串、美式炸物、淡菜海鮮桶及德式豬腳等，份量豪邁、香氣四溢，六盎司烤牛肉串只要330元，最適合好友一起分享，在歡笑與碰杯之間享受道地美式餐廳的熱鬧氛圍。首推現烤風味披薩帕馬火腿無花果披薩，鹹香帕馬火腿搭配香甜無花果，佐以濃郁起司與酥脆餅皮，層次豐富、甜鹹平衡，是最具特色的人氣口味。喜歡經典風味也有義式臘腸、夏威夷及瑪格莉特等多種選擇。

精選超過100款以上的世界微醺飲品，匯集美國、比利時、德國、日本、英國等經典品味，從清爽拉格、濃郁艾爾、IPA到水果風味一應俱全。無論是搭配牛排、漢堡或炸物，都能找到最適合的風味，享受最道地的 Grill & Bar 餐酒體驗。

路易莎集團不斷因應現代人生活型態，透過多品牌策略拓展餐飲生態圈。此次傑克兄弟牛排推出Grill & Bar全新餐酒館店型，不僅顛覆大家對牛排餐廳的印象，也象徵品牌邁向新的發展里程碑，更展現集團持續創新餐飲體驗、拓展不同消費層面的經營策略。未來將透過各旗下品牌持續開創新局，提供消費者更廣泛、更具生活風格的餐飲選擇。

「傑克兄弟牛排」為路易莎集團旗下第10個子品牌，除了台中逢甲門市外，另有三家門市分別為台北信義店、台中公益店與高雄愛河店。路易莎從一杯咖啡出發，逐步延伸至多元餐飲與生活場域，布局版圖遍布全台，目前包括傑克兄弟牛排（4間）、青焰炭火熟成牛排（5間）、初泰 Pikul（2間）、Selfroom Workoutplace（1間）、玖仰茶食文化（8間）、丹生炊事（2間）、SUN BERNO 光焙若蔬食（3間）、Louisa Bakery（1間）、白霧時光 White Mist（3間）及隱岳閣港式料理（1間）。

路易莎 台中 牛排

延伸閱讀

全聯最大旗艦店來了！600坪賣場這天開幕 健身房、3C、全酒窖一次逛

最大的全聯來了！台中進德店「這一天」開幕、600坪賣場亮相

不用飛法國！亞都麗緻16道法式新菜登場 煙燻牛舌、侏羅黃酒燉雞必吃

2026亞洲50最佳酒吧51-100名公布！台南、高雄、台北5間進榜

相關新聞

首購族別擔心！七都逾8成交易符合「青安3.0」總價門檻

「青安3.0」拍板，各縣市設定個別總價上限，永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過七成，其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

頂級商辦「聯聚中維」上梁 隈研吾全球最高208公尺代表作

由聯聚建設攜手國際建築師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」16日舉行上梁典禮。隈研吾親自來台，與聯聚建設創辦人江韋侖共同出席，見證建築邁入新階段。歷經多年規劃與施工，聯聚中維從設計藍圖走向城市天際線，上梁不僅象徵工程推進的重要節點，也代表這座世界級商辦逐步成形。

聯聚中維上梁 隈研吾全球最高208公尺代表作成形

聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦「聯聚中維」，16日舉行上梁典禮。隈研吾親自來台，與聯聚建設創辦人江韋侖共同見證建築邁入新階段。

路易莎旗下傑克兄弟啟動轉型 首間 Grill & Bar 插旗台中逢甲

路易莎集團積極布局多元餐飲版圖，旗下美式牛排品牌「傑克兄弟牛排」啟動轉型展店計畫，首度推出融合美式餐廳與餐酒館風格，以Grill & Bar為主題的全時段新店型，進駐台中逢甲商圈，打造在地最強「寶藏系餐廳」，提供消費者更完整的全日餐飲體驗，從早午餐到夜晚皆適合聚餐、放鬆的餐飲環境，也搶攻微醺商機。同時推出超優惠平日早午餐開始僅需加價49元、晚上和週末加價99元，即可享用自助沙拉吧無限續。

精準接棒！北市房仲公會肯定「青安3.0」：自住趕快買

行政院昨公布青安.3.0，預計今年8月接棒新青安，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，青安3.0精準接棒，引領房市回歸剛需，值得肯定，建議青年把握盤整期「築巢成家」。

新青安3.0來了！總價門檻南北大不同 專家憂：資金恐往中南部流動

行政院拍板，新青安3.0將於8月1日實施，新增限制條件中，首度依據各縣市房價水準設定「總價門檻」，引發熱議。房市專家示警，這種「一刀切」的門檻限制，將使各地房市交易熱度朝兩極化發展，也恐導致資金流向標準相對寬鬆的中南部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。