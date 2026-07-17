路易莎旗下傑克兄弟啟動轉型 首間 Grill & Bar 插旗台中逢甲

路易莎集團積極布局多元餐飲版圖，旗下美式牛排品牌「傑克兄弟牛排」啟動轉型展店計畫，首度推出融合美式餐廳與餐酒館風格，以Grill & Bar為主題的全時段新店型，進駐台中逢甲商圈，打造在地最強「寶藏系餐廳」，提供消費者更完整的全日餐飲體驗，從早午餐到夜晚皆適合聚餐、放鬆的餐飲環境，也搶攻微醺商機。同時推出超優惠平日早午餐開始僅需加價49元、晚上和週末加價99元，即可享用自助沙拉吧無限續。

全新「傑克兄弟台中逢甲門市」，擁有約180坪空間，將成為台中市最具規模的新型態餐酒館，不僅延續品牌深受消費者喜愛的優質牛排、加州大早餐、商業午餐與精緻晚餐，更嚴選來自世界各地超過100款的微醺飲品、保留食材自然鮮甜風味的香煎、炙烤料理，搭配現烤風味披薩等多元餐飲元素。現場還設置大型投影螢幕，無論是國內外熱門賽事等，都能與親朋好友一同觀賞，在熱血氛圍中享受歡聚樂趣與派對美食。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，近年來消費者的生活需求不斷改變，對餐飲的需求，也逐漸從單純用餐延伸至社交與休閒娛樂，因此，特別導入餐酒館概念，希望提供消費者下班後也能盡享放鬆自在的場景。」讓傑克兄弟Grill & Bar從經典牛排餐廳進一步升級成為從早到晚兼具美食、聚會與餐酒文化的嶄新生活餐飲品牌。

秉持集團精品平價的精神，「傑克兄弟台中逢甲門市」商業午餐從240元起就可以享用多樣料豐味美的義大利麵、紅酒燉牛肉、燉飯、漢堡套餐等多樣餐點，就連招牌的六盎司片燒嫩肩牛排套餐也只要440元，同時免費享用自助沙拉吧，湯品、各種麵包、路易莎咖啡都可無限續加。

同時加入聚餐氣氛瞬間拉滿的經典大拼盤和各式烤串、美式炸物、淡菜海鮮桶及德式豬腳等，份量豪邁、香氣四溢，六盎司烤牛肉串只要330元，最適合好友一起分享，在歡笑與碰杯之間享受道地美式餐廳的熱鬧氛圍。首推現烤風味披薩帕馬火腿無花果披薩，鹹香帕馬火腿搭配香甜無花果，佐以濃郁起司與酥脆餅皮，層次豐富、甜鹹平衡，是最具特色的人氣口味。喜歡經典風味也有義式臘腸、夏威夷及瑪格莉特等多種選擇。

精選超過100款以上的世界微醺飲品，匯集美國、比利時、德國、日本、英國等經典品味，從清爽拉格、濃郁艾爾、IPA到水果風味一應俱全。無論是搭配牛排、漢堡或炸物，都能找到最適合的風味，享受最道地的 Grill & Bar 餐酒體驗。

路易莎集團不斷因應現代人生活型態，透過多品牌策略拓展餐飲生態圈。此次傑克兄弟牛排推出Grill & Bar全新餐酒館店型，不僅顛覆大家對牛排餐廳的印象，也象徵品牌邁向新的發展里程碑，更展現集團持續創新餐飲體驗、拓展不同消費層面的經營策略。未來將透過各旗下品牌持續開創新局，提供消費者更廣泛、更具生活風格的餐飲選擇。

「傑克兄弟牛排」為路易莎集團旗下第10個子品牌，除了台中逢甲門市外，另有三家門市分別為台北信義店、台中公益店與高雄愛河店。路易莎從一杯咖啡出發，逐步延伸至多元餐飲與生活場域，布局版圖遍布全台，目前包括傑克兄弟牛排（4間）、青焰炭火熟成牛排（5間）、初泰 Pikul（2間）、Selfroom Workoutplace（1間）、玖仰茶食文化（8間）、丹生炊事（2間）、SUN BERNO 光焙若蔬食（3間）、Louisa Bakery（1間）、白霧時光 White Mist（3間）及隱岳閣港式料理（1間）。