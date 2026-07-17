精準接棒！北市房仲公會肯定「青安3.0」：自住趕快買

行政院昨公布青安.3.0，預計今年8月接棒新青安，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，青安3.0精準接棒，引領房市回歸剛需，值得肯定，建議青年把握盤整期「築巢成家」。

蘇金城表示，目前市場釋出的「青安3.0」除了在貸款年期、寬限期仍保持適度寬鬆的彈性供業務、授信單位裁量外，有五大變革：

首先， 新增排富條款，一方面可以避免學界、市場、輿論抨擊的公共補貼有錢人購屋的扭曲現象，另一方面，直接綁定200萬以下的年所得，雖未考量各地的所得、消費水準與可支配所得差異，乃至於各類隱藏收入，但有助於主管機關、銀行單位建立較容易審核與勾稽的資格機制。

其次，針對額度部分改採「三級制」門檻。過去只有央行的選擇性信用管制才有所謂的北市、新北、其他地區的高價住宅標準，現在青安也要看房屋總價了。

蘇金城表示，房屋總價若超過該區上限：台北市3,500 萬元；新北市、新竹縣市2,500 萬元；其餘縣市 2,000 萬元，即無法申請青安貸款。

這等於一方面把首購族合理購買的總價再做一次限縮，使政策資源集中於首購、自住型產品，確保不會出現人頭流用的問題。

第三，增設年齡限制。排老條款未滿50歲才能申貸，讓政策明正言順回歸到「青年」。蘇金城指出，若未來政策增訂年齡限制，將使青年安心成家的政策定位更加明確。不過，也應兼顧晚婚、晚育族群的居住需求，在政策公平性與青年扶植間取得平衡。

第四，婚育家庭貸款額度分級加碼

這對於鼓勵成婚、成家是最具體的利多，也等於與租補、社宅等住宅政策鼓勵婚育的原則可連貫，達到讓婚育家庭能有實質減輕負擔的效果。

不過，蘇金城建議，要有效逆轉不婚不生、少子女化的國安問題，恐怕還要更多搭配友善托育、育兒、教育政策的配套措施，才能全面性降低生、育的經濟、社會壓力。

第五，補貼退場機制補貼調整

改變過去「一次性、升息還加碼補貼」的撒幣模式，改為利息補貼政策將朝向「逐年退場」規劃，使優惠措施兼顧財政永續與民間銀行的市場機制，避免長期補貼造成資源配置失衡。

蘇金城表示，青安3.0透過排富、購屋總價、年齡的新增條件，限縮申貸族群的範圍，但也透過婚育家庭的分級加碼，深化政策照顧的效果，有助於提升住宅政策的公平性與精準性，值得肯定。

從市場的觀點來看，青安3.0是政府扶植自住市場的重要宣示，而且不會發生新青安的外溢現象造成資產全面膨脹價格，對真正有自住需求的首購族而言，可把握房市盤整期間，積極鎖定地段佳的老公寓、華廈及中低總價小宅等產品，在政策利息補貼與額度加碼的雙重支持下，踏實完成成家夢想。