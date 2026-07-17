新青安3.0來了！總價門檻南北大不同 專家憂：資金恐往中南部流動

行政院拍板，新青安3.0將於8月1日實施，新增限制條件中，首度依據各縣市房價水準設定「總價門檻」，引發熱議。房市專家示警，這種「一刀切」的門檻限制，將使各地房市交易熱度朝兩極化發展，也恐導致資金流向標準相對寬鬆的中南部。

新版青年安心成家購屋貸款方案（新青安3.0）受關注是3大門檻，首度導入排富條款，借款人年所得不得超過200萬元；房屋總價也設有上限，台北市不得超過3500萬元，新北市、新竹縣市不得超過2500萬元，其他縣市2000萬元；另外新增年齡限制，申貸人需要50歲以下。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，新青安3.0採「一刀切」的總價門檻，將使各地在門檻前後的產品交易熱度朝兩極化發展。值得注意的是，由於不同地區的房價水準與總價門檻不一，恐導致資金流向標準相對寬鬆的中南部，預估中南部消費者對於政策牽動房市的感受較北部更為明顯。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，對於房價日益高漲的台中而言，購屋門檻2000萬元，要在精華區找到符合條件的理想物件，較考驗首購族群的購屋眼光。

亞昕集團台中分公司昨舉辦喬遷茶會，亞昕深耕台中七年，中台灣企業總部全新升級。亞昕集團董事長姚政岳受訪時說，青安3.0依各縣市房價水準設定不同的總價上限，勢必會影響消費者購屋動能，有助低總價房屋市場的推動。

姚政岳指出，亞昕近期建案規畫傾向以市中心、捷運站周邊等精華區位中小坪數設計，也因此部分客層能符合青安3.0申請資格。青安3.0有助於房市健康發展，但他也希望政府重視換屋族的需求，逐步鬆綁相關購屋限制，為整體房市注入活水。