國際酒店嘉義插旗！溫德姆首店落腳太保市 IHG、煙波布局飯店

嘉義旅宿市場近年受惠觀光熱潮、大型活動及科技產業投資，逐漸成為國際酒店品牌布局新戰場。隨著春節、台灣燈會帶動住房需求，加上台積電嘉科園區設廠衍生商務客源，國際酒店集團近年紛紛插旗嘉義，從IHG洲際酒店集團、溫德姆酒店集團，到國內大型旅宿品牌煙波集團布局，讓嘉義旅宿產業邁向國際化。

觀光署統計，春節連假期間，嘉義縣市旅宿訂房率名列全台前段班；台灣燈會嘉縣舉辦期間，飯店住房率突破9成，顯示大型活動對地方觀光與住宿市場帶來顯著效益。除觀光人潮，台積電嘉義科學園區蓋先進封裝廠，帶動商務住宿需求，形成觀光產業雙引擎，吸引國際飯店品牌進駐。

目前嘉義有多家國際品牌酒店，包括IHG洲際酒店集團旗下的嘉義福容voco酒店、嘉義智選假日酒店，以及位於嘉縣阿里山英迪格酒店，逐步建立完整品牌版圖。最新加入是全球最大酒店加盟集團之一的溫德姆酒店集團團旗下「戴斯精選酒店」首度進軍台灣，選定嘉縣太保市作全台首店，原佳仕堡商務飯店完成改裝，7月10日開幕，以「嘉義戴斯精選酒店」營運，象徵溫德姆進軍台灣市場。

嘉義戴斯精選酒店位於太保市北港路，鄰近高鐵太保站，距嘉科園區約12公里，全館100間客房，規畫雙人房、3人房及家庭房，設商務中心、多功能會議室、健身中心、自助洗衣房及電動車充電設施，導入溫德姆全球標準化規格，鎖定商務客與自由行旅客。

飯店鄰近故宮南院、高鐵站，方便串聯檜意森活村、阿里山遊樂區、文化路夜市等熱門景點，兼具商務差旅與休閒觀光優勢。嘉義首店是集團布局台灣「半導體S廊帶」重要起點。嘉義戴斯精選酒店負責人、嘉縣旅館公會理事長陳家宥表示，飯店依照溫德姆國際品牌標準升級客房與公共設施，藉國際品牌提升服務品質與市場競爭力。

除國際酒店集團，國內大型旅宿品牌也加碼嘉義。煙波集團取得阿里山林鐵文資處北門車站旁、閒置15年宏都北門麗星大飯店ROT營運權，打造「煙波城行阿里山北門館」，原訂7月試營運，延至8月17日開幕，將把旗下餐飲品牌「莫內饗宴」引進南台灣市場。

觀光業界認為，阿里山國際觀光、高鐵交通優勢、嘉科園區台積電設廠效益發酵，嘉義旅宿市場快速升級。隨著國際酒店品牌進駐，不僅提升住宿品質與服務水準，有助吸引更多國際旅客及商務客停留，讓嘉義從國旅熱門城市，邁向國際觀光與商旅據點。

煙波集團取得阿里山林鐵文資處北門車站旁、閒置15年宏都北門麗星大飯店ROT營運權，打造「煙波城行阿里山北門館」，原訂7月試營運，延至8月17日開幕，將把旗下餐飲品牌「莫內饗宴」引進南台灣市場。記者魯永明／攝影

最新加入全球最大酒店加盟集團之一的溫德姆酒店集團團旗下「戴斯精選酒店」首度進軍台灣，選定嘉縣太保市作全台首店，原佳仕堡商務飯店完成改裝，7月10日開幕，以「嘉義戴斯精選酒店」營運，象徵溫德姆進軍台灣市場。圖／截自嘉義戴斯精選酒店臉書