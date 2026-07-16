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台塑生醫點廢成金 解能源痛點

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑生醫除了跨入永續航空燃油（SAF）戰局外，近年也積極布局循環經濟，旗下轉投資事業已橫跨珍稀廢金屬回收、工業用水處理與再利用，以及塑膠瓶回收等領域，對於永續且高附加價值的業務，將持續推展。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫的每一步，都是從環境與土地的迫切需求出發布局事業，透過整合各方頂尖資源，並善用該公司引以為傲的生技專業與新能源優勢「點廢成金」，協助解決廚餘問題，並填補航空燃油原料缺口，是一項對台灣、對地球都極具意義的永續事業。

近年，台塑集團布局SAF多箭齊發，整合上下游資源，建構完整產業鏈，力求實踐「循環經濟產業化」。

台塑生醫總經理劉慧啟指出，由台塑新智能投資的澄灝科技，也加入該計畫團隊，將兵分兩路，壯大回收油料源。劉慧啟表示，澄灝目前以微藻油為主要技術路線，預計今年8月取得ISCC EU國際永續認證。由於澄灝是油的專家，具備油脂精煉技術，未來除藻油外，也將協助處理台塑生醫回收取得的廢食用油原料，形成「藻油」與「廚餘回收油」雙料源模式，最後再供應台塑化作為SAF生產原料，進一步串聯集團內部完整的SAF供應鏈。

換言之，台塑生醫負責廚餘回收及UCO取得，澄灝科技提供微藻油技術並協助油脂精煉，台塑化則運用既有煉製技術，將高純度原料進一步生產為SAF。

台塑化也持續推進永續航空燃油生產量能，於2025年3月開始生產永續航空燃油（SAF）、4月起正式供應航空公司使用。

台塑生醫 台塑 台塑集團

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