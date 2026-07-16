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台塑生醫攻永續航空燃油 打造一體化供應鏈

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑生醫打造SAF供應鏈，昨與多家業者完成簽約。出席簽約者包括御嵿國際董事長孫正強（左起）、台塑生醫董事長王瑞瑜、聚勃國際董事長周維正、聚力智能董事長張右坪。圖／台塑生醫提供
台塑生醫打造SAF供應鏈，昨與多家業者完成簽約。出席簽約者包括御嵿國際董事長孫正強（左起）、台塑生醫董事長王瑞瑜、聚勃國際董事長周維正、聚力智能董事長張右坪。圖／台塑生醫提供

台塑集團擴大搶進SAF供應鏈。台塑生醫董事長王瑞瑜表示，要把廢棄物「點廢成金」，將跨足廚餘回收及廢食用油精煉，正式向上游原料延伸，建構從廢油回收、高純度原料到永續航空燃料的一體化供應鏈。

台塑生醫昨（16）日宣布，攜手餐飲集團「御嵿國際」、具備廚餘分解技術的「聚力智能」，共同注資「聚勃國際」，四家公司並簽訂策略合作協議，正式跨入永續航空燃油（SAF）原料生產行列，將廢食用油（UCO）精煉為永續航空燃料（SAF）所需的高純度原料等新能源，填補全球新能源供應鏈缺口。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，不僅要解決國家當前的棘手難題，更要善用生技專業，將令人頭痛的廢棄物「點廢成金」，轉化為高價值的新能源原料。

在量產規劃方面，台塑生醫總經理劉慧啟表示，目前國內已有多處示範案場投入運作，期望在今年年底前，將每日廚餘處理能力提升至500噸以上，並以每日1,000噸為努力目標。

劉慧啟說明，台灣自非洲豬瘟爆發後，全面禁止廚餘養豬，原本占比逾六成、近400萬噸廚餘如何去化，成為一大難題，台灣的廚餘去化勢必面臨重大轉型。他表示，目前國內UCO的料源多來自攤商油脂，代表性業者為承德油脂、永瑞等；在廚餘回收領域，台塑生醫團隊是國內最強。

劉慧啟表示，台塑生醫取得聚力廚餘處理設備台灣總代理權，並整合四夥伴，打造完整處理系統，透過廚餘機將廚餘分離為油脂、固體殘渣及廢水，其中油脂可作為SAF原料，固體殘渣可製成有機肥料，水則可進一步投入沼氣發電，建立「閉環式」廚餘循環再利用系統。

廢食用油經精煉後，正是生產永續航空燃料（SAF）的關鍵原料。據了解，隨著2030年航空業逐步提高SAF使用比例，UCO市場需求快速成長；其中，國際航空公司須於國際航線使用5%的SAF，更進一步推升原料需求。目前全球約八成SAF原料仍仰賴廢食用油，供應鏈已面臨供不應求的瓶頸。

台塑生醫表示，在打造廚餘回收產業鏈的事業中，台塑生醫扮演推進「最後一哩路」角色。劉慧啟指出，將廢食用油提煉為SAF關鍵的高純度原料，是極度精密的純化工程。台塑生醫憑藉在特用化學與生技領域的長年淬鍊，成功克服廢食用油雜質繁多、酸價不穩的瓶頸。台塑生醫更善用其原本即已建置的國家級「超微量實驗室」，目前其精煉製成的高純度原料，已順利通過SGS檢測，完全符合後端製成SAF的各項物化性需求。

台塑 台塑生醫 王瑞瑜

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