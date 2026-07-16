中科攜手10大廠商亮相2026亞洲生技大展 醫材與健康科技創新能量齊發

「2026亞洲生技大展」7月16日起至19日在台北南港展覽館登場，中部科學園區管理局今年攜手園區10家生醫、醫材及健康科技廠商聯合參展，並與新竹科學園區、南部科學園區共同組成「科學園區主題館」，以「匯聚創新 鏈結全球 共築生醫新核心」為主軸，展現科學園區在生技醫藥、創新醫材、精準檢測、生醫材料與健康應用等領域的研發成果與產業實力。

國家科學及技術委員會主委吳誠文、台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙與中科管理局長許茂新都到科學園區主題館，為參展廠商加油打氣。

本屆中科展區聚焦長效藥物、精準檢測、創新醫材、關鍵材料及健康促進五大亮點，呈現中科園區高科技製造、跨域研發與健康科技應用的跨域整合創新能量。展會期間，中科管理局也將透過大會平台，提升園區廠商與產品能見度，協助廠商拓展國際交流、促進合作媒合，掌握潛在商機。

許茂新表示，近年園區產業發展已由精密機械與高科技製造優勢，逐步擴展至結合AI（人工智慧）應用、精密製造、資通訊系統及生醫研發的跨域創新基地。此次參與亞洲生技大展，不僅展現園區廠商在長效藥物、精準檢測、創新醫材、關鍵材料及健康促進等領域的研發成果，更進一步凸顯中科在台灣生技產業發展中的關鍵角色。

本次中科展區集結10大亮點廠商參展，展品橫跨了創新醫材、精準檢測、新藥開發、生醫材料製程、口腔醫療、健康檢測與保健原料等領域，展現中科生醫產業從創新醫材研發、臨床治療、精準診斷到健康促進的完整生醫產業能量。

首先，在「精準檢測與創新醫材」方面，銳準生醫打造AI驅動次世代質譜蛋白體分析平台，整合AI奈米微量富集與高階質譜分型，提供一站式且高解析度的LC-MS／MS分析服務；好孕行生醫展出「愛沛兒精子快選晶片」，結合精子趨流性與仿生溫控孵育設計，提升輔助生殖流程效率與精準度；興友科技則展出STARBIA 201便攜式骨密度身體組成分析儀，協助民眾掌握骨密度與身體組成狀態，緊扣預防醫學與居家健康監測趨勢。

其次，在「精準醫療與創新治療」方面，昱展新藥（6785）依循美國法規開發中樞神經系統疾病長效治療方案，聚焦成癮症、慢性疼痛、憂鬱症、帕金森氏症及思覺失調症等領域，期望提升藥物使用的安全性；喬良文化以「智舒引系統」及「喬良智齒牽引術」，提供阻生智齒移除創新方案，展現口腔醫療技術升級與臨床應用潛力。

此外，在「關鍵材料與健康促進」方面，先進材投入醫療級竹纖維應用，提供兼具安全防護與環境友善的材料解決方案；友威科技深耕真空濺鍍與電漿處理技術，提供生技醫材表面改質與金屬薄膜導電層應用方案。

昱程科技開發高效能石墨化碳布，專為燃料電池提供高導電、高透氣的氣體擴散層（GDL）解決方案；台灣利得提供牛樟芝原料及機能食品OEM／ODM服務；中化健康以具專利布局與科學實證的機能保健原料，積極搶攻高齡健康市場。

此外，自行參展的中科廠商，包括2025年獲ASPA AWARD的綠茵生技、已取得美國與加拿大真性紅血球增多症（PV）藥證的藥華醫藥；專注高技術門檻的505(b)(2)改良型新藥與P4 專利學名藥的友霖生技醫藥；專注於幹細胞與免疫細胞療法雙軌核心技術的長聖國際。

國光生技旗下專注於疫苗與婦幼預防醫學的安特羅，以及國內具指標性的老牌原料藥（API）與保健食品代工大廠的王子製藥等，顯示園區企業在智慧醫療領域的研發實力，展現中科積極打造具國際競爭力的智慧健康產業生態系，帶領園區朝向生技醫藥產業聚落發展決心。

中科管理局指出，未來將持續強化園區作為產業鏈結與創新育成平台的角色，結合高科技製造基礎、AI應用能量及中部產學研醫資源，協助廠商加速技術驗證、產品落地與市場拓展。

同時，中科也將持續扶植具潛力的新創團隊與園區企業，促進生醫、材料、檢測、智慧製造及數位服務等領域交流合作，讓園區創新成果從研發端延伸至產業端與應用端，持續提升中科在台灣健康科技與生醫產業發展中的重要角色。

值得一提的是，本屆Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎中，中科園區廠商友霖生技醫藥榮獲傑出生技產業金質獎、普瑞默生技榮獲傑出新創獎，雙雙為中科生醫產業創新成果增添亮點。

該獎項肯定展現園區企業深耕關鍵技術、推動產品落地與拓展市場應用的實力，亦彰顯中科以高科技製造與跨域研發能量支援生醫產業發展，持續帶動台灣健康科技創新升級。

中科管理局長許茂新(中)至中科廠商王子製藥展位祝賀參展成功、訂單源源不絕。中科管理局提供

2026亞洲生技大展登場，中科管理局攜手園區10家生醫、醫材及健康科技廠商聯合參展。中科管理局提供