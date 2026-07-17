晶華中秋月餅禮盒 有「藝境」

台北晶華酒店針對今年中秋商品，以「匠藝入餅、藝境傳情」為主題，推出兩大全新獻禮。第一款攜手台灣身心障礙藝術發展協會「光之藝廊」打造《賞月》桃山月餅禮盒，以台產桂圓、地瓜、南瓜、芋頭與毛豆等名物入饌，並選用藝術家謝宇軒創作〈宜家宜室〉作為禮盒包裝；另一款《燕窩奶皇酥》禮盒，則由晶華軒主廚團隊承襲傳統製餅工藝，以燕窩演繹經典風味。

《賞月》禮盒包裝選用第五、第六及第九屆「光之藝廊創作獎」得主謝宇軒的作品。自幼被診斷患有自閉症的他，透過水彩與壓克力媒材，描繪對家人、自然與生命的真摯情感；作品色彩鮮明，一輪明月亦呼應中秋賞月意象。「光之藝廊」長期鼓勵身心障礙者透過藝術創作詮釋生命體驗，並為藝術家創造經濟自立的契機，讓禮盒不僅傳遞佳節祝福，更成為值得珍藏的藝術作品。

禮盒內集結東山桂圓地瓜、花東南瓜乳酪、大甲芋香紅豆及高屏毛豆麻糬四款桃山皮月餅，將地方特色內餡包入細緻綿密的桃山餅皮中，展現台灣風土美味，也呼應晶華支持在地食材與文化創作的品牌理念。

晶華軒全新《燕窩奶皇酥》禮盒，將頂級燕盞與鹹蛋黃慢火熬製的奶皇餡，包入反覆摺疊揉製的千層酥皮。烘焙後外皮酥薄輕盈、層次分明，馥郁奶香交織燕窩柔潤彈嫩的口感，演繹粵式餅藝的當代風味。

經典系列亦同步登場，包括《醉月》廣式月餅、《花月》港式奶黃酥與蛋黃酥，以及《澄月》鳳梨澄沙奶黃禮盒，滿足多元送禮需求。各式禮盒售價1,180元起，7月31日前預購享早鳥83折優惠。