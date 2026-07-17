Mercedes-Benz豪華休旅車改款 降價22萬元

下半年車市，豪華休旅產品蓄勢待發。

台灣賓士昨日宣布Mercedes-Benz全新GLB即日起以198萬元起展開預售，預計於2026年第4季起陸續上市、交車，相對於改款前220萬元的售價，一口氣少了22萬元，台灣賓士看好GLB接單表現可望超越CLA，再創下單季接單新高。

台灣賓士昨天宣布GLB預接單價，在設計、空間、配備全面升級後，五人座電動車款198萬元起，五人座燃油車型215萬元，全新 GLB 將市場少見的豪華七人座空間。由於售價壓在200萬元上下，業界看好市場需求強勁，成為台灣賓士今年的另一個強棒。

台灣賓士總裁賴恩凱並看好GLB的接單表現將更勝CLA。今年3月上市的CLA接單表現強勁，成為台灣賓士第2季接單創單季新高的主力，GLB則是更受台灣市場歡迎的休旅車款，不只是市場的主流，同時有五人座和七人座兩種規格，實用性更高。預計在第4季正式上市後，也將在第4季開始交車。接連第3季CLA的交車潮與第4季的CLB交車，今年台灣賓士全年表現更樂觀。