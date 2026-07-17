賓士買氣升溫 釋放三訊號…下半年豪華車市有望率先回暖

美製車關稅、美中貿易政策及市場觀望氣氛干擾，上半年車市低迷，不過，豪華車龍頭台灣賓士釋出「第2季接單創歷史新高、交車持續成長、且兩年25款新車計畫不變」三訊號，顯示高端消費力仍具韌性，下半年豪華車市有望率先回暖。

台灣賓士總裁賴恩凱昨（16）日表示，今年第2季接單創單季新高，上半年小型豪華車的累積掛牌數2,910輛仍持7.7%的年增率。在美製車關稅議題影響逐漸淡化、下半年進入交車潮、再加上兩年導入25款新車，台灣賓士今年整體表現可望超越去年。

賴恩凱指出，從去年第2季開始，一直到2026年初，市場確實受到美製車零關稅相關因素的影響。不過，從整體市場來看，消費者已經逐漸回歸正常的購車節奏，不再過度受到這些不確定因素左右。

台灣賓士昨日宣布下半年新產品布局，預計於未來兩年間在台密集導入25款全新車型。首先由全新26/26年式GLE星耀版率先登場，以更高的性價比持續強化豪華休旅產品陣容；緊接著， The new all-electric GLC 與新世代平台力作The new GLB，也將於今年底陸續抵台。

今年上半年賓士累積掛牌數9,600台，比去年同期減少25%，但第2季的表現較第1季成長超過27%，第2季的接單台數並創下台灣賓士的歷史單季新高。台灣賓士看好延續上半年的良好動能帶入下半年，目前已累積大量新車訂單，在下半年交付，因此將成為業績成長的重要支撐。

賴恩凱指出，今年上半年，面對競爭激烈且快速變化的豪華車市場，台灣賓士靈活的產品策略，強化各核心級距競爭力，穩居豪華進口車市場領導地位。其中，涵蓋A-Class、B-Class、CLA、GLA 及GLB等車系的入門豪華級距，上半年累積掛牌數達2,910台，較去年同期成長7.7%。隨著全新世代CLA正式導入台灣，成為首款採用Mercedes-Benz作業系統（MB.OS）的量產車型，不僅成功帶動市場關注，更展現 Mercedes-Benz 在年輕化與多元化豪華車市場中的強勁吸引力，這也是第2季接單創歷史新高的重要因素。

展望下半年，台灣賓士將展開新世代產品攻勢，持續導入最新世代車型，並預計於未來兩年間在台引進25款全新產品，以更完整且多元的產品布局，滿足層峰客戶與新世代消費者對豪華移動的多元需求。作為下半年產品布局的第一棒，而賓士的旗艦車款S-Class並將在9月11日正式發表。