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亞昕企業總部全新升級 深耕台中今年推案220億明年加碼逾330億元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
亞昕董事長姚政岳宣布，亞昕今年在台中推案220億元，明年將加碼推出逾330億元案量。記者宋健生／攝影
亞昕董事長姚政岳宣布，亞昕今年在台中推案220億元，明年將加碼推出逾330億元案量。記者宋健生／攝影

亞昕國際（5213）16日舉行全新升級的企業總部喬遷啟用典禮，董事長姚政岳宣布，今年最大案、總銷100億元的「亞昕THE ARC」將在8月中正式進場，今年亞昕在台中推案金額約220億元，明年將再加碼推出逾330億元的案量。

針對財政部最新公布「青安3.0方案」，姚政岳表示，新青安的客層不會集中在高單價區域，但有助於低總價產品的銷售，這項政策對促進房市健康發展應正向幫助。但他也希望政府重視換屋族的需求，逐步鬆綁相關購屋限制，為整體房市注入活水。

姚政岳表示，未來總價控制與坪數配置將成為推案核心策略，特別是在捷運站周邊、市中心等精華區位，將傾向透過中小坪數設計、多元公設規劃，以符合新青安資格。

對於下半年房市展望，姚政岳深具信心，他透露，最近股市震溫，有越來越多的股市大戶把資金「回防」房地產。而台中上有中科及台積電先進製程持續擴廠，下有紮實的傳產聚落保底，以即將進場的「亞昕THE ARC」為例，已有800組預約賞屋。

目前，亞昕在台中握有約2萬坪土地，包括在銷中的「亞昕丰山」、「亞昕嶼森之森」、「亞昕織御」，以及即將進場的「亞昕THE ARC」、大里區大仁段案，還有明年將進場的大連路案、麻園頭段案、「亞昕嶼森之嶼」等案，總銷合計達675億元。

亞昕今年在台中規劃推出220億元案量，包括已進場的總銷75億元「亞昕織御」、8月中進場銷售的水湳經貿園區百億大案「亞昕THE ARC」，以及預計第4季進場的55億元大里區大仁段案。

亞昕位於「聯聚中雍大廈」的中台灣企業總部全新升級，今天舉辦喬遷茶會，長期陪伴的協力廠商、金融機構代表、建築界好友與各界貴賓200餘人到場見證。

姚政岳表示，隨著中台灣總部正式啟用升級，亞昕以2萬坪土地儲備、逾675億元紮實推案實力，溫柔且堅定地兌現承諾：亞昕從非短線進場的開發商，而是與台中共生、與住戶長情相守的在地陪伴者。

「用自己要住的心情蓋房子！」姚政岳強調，此次總部升級，不只是辦公空間的擴張更新，更是亞昕服務體系的全面進化與品牌責任的升級。

而建築從不是冰冷的鋼筋水泥，而是承載家庭數十年幸福生活的溫暖歸處。他說，亞昕的經營核心，從不只是蓋一棟棟房子，而是用心經營每一段居住關係、守護每一戶家庭的長久安居。

亞昕國際七年深耕台中，強調總部全新升級以675億推案實力，守護一城溫暖家園。記者宋健生/攝影
亞昕國際七年深耕台中，強調總部全新升級以675億推案實力，守護一城溫暖家園。記者宋健生/攝影

亞昕台中總部喬遷典禮貴賓雲集，左二為台灣櫻花總裁張宗璽、左三為亞昕集團總裁姚連地。記者宋健生/攝影
亞昕台中總部喬遷典禮貴賓雲集，左二為台灣櫻花總裁張宗璽、左三為亞昕集團總裁姚連地。記者宋健生/攝影

台中 企業 財政部 房市 中科

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