管理思維／黑天鵝來襲 供應鏈共同備戰強化韌性

缺工、電價上漲、關稅衝擊、匯率波動接踵而至，資源有限的中小企業，任何一項風險都可能牽動接單、生產、交期與資金調度。

2025年全國工業總會白皮書指出，缺工、減碳政策、國際經貿、能源政策及產業轉型，是企業最關切的五大挑戰，缺工更已連續兩年居冠，營造、金屬及食品等中小企業受衝擊尤深。面對不確定性與新常態，政府也積極推動中小微企業轉型升級政策，希望透過資金、人才及數位轉型等支持，協助企業提升競爭力與供應鏈韌性。然而，政策資源需要逐步落實，企業更應思考：除了等待外部協助，是否能先從既有合作關係中建立更務實的自救能力？

2025年發表於《Industrial Marketing Management》的一項研究，提供值得借鏡的觀點：與其各自準備，不如與客戶、供應商共備。學術上稱為「組織間準備」，意指企業的危機因應能力，不應侷限於公司內部，而應延伸至整個供應鏈，透過資訊共享、資源互補及協同規劃，共同降低外部衝擊。

組織間準備能力，有三大方向：預測與預防、強健與復原，以及臨場應變與創新。相對大型企業，資源有限的中小企業更應與合作夥伴分工。例如，客戶主動分享訂單變化與市場需求，協助供應商提早調整排程；供應商則揭露產能、交期及原料供應風險，讓客戶能有替代方案。透過資訊透明與事前協調，往往比事後補救更能降低損失。

研究中提到幾種合作情境，若雙方皆缺乏準備，屬於「雙重癱瘓」，危機一來交易關係容易中斷；若只有一方投入準備，另一方毫無因應能力，則形成「偏執」情境，準備充分的一方反而須承擔更多協調成本與營運風險。唯有雙方共同投入、能力互補，才能形成真正的「共同備戰」，在危機發生時維持供應鏈運作，甚至加快復原速度。

這項觀點尤其符合台灣產業特色。台灣中小企業長期嵌入全球供應鏈，依靠彈性、速度與信任建立競爭優勢，但風險管理仍多半停留在各自因應。

即使供應商提前備料，若客戶因關稅政策臨時取消訂單，仍可能造成庫存增加與資金壓力；反之，即使客戶已規劃替代方案，供應商若因缺工、停電或原物料短缺無法交貨，同樣會衝擊整體營運。企業韌性從來不是單一公司的能力，而是整個合作網絡共同累積的成果。

中小企業可從三個方向著手。第一，盤點與主要客戶、供應商之間的準備程度是否對稱，找出彼此的風險缺口；第二，善用公會、產業協會及產業聚落平台，推動聯合採購、共享倉儲、人力媒合及資訊交流，降低個別企業投入成本；第三，將過去建立在默契上的合作制度化，預先建立交期調整、替代供應及危機溝通機制，避免突發事件導致合作中斷。

真正的韌性，不只是多囤一些庫存、多保留一些現金，而是把危機準備從企業內部延伸到整個供應鏈合作網絡。當黑天鵝事件愈來愈難以預測，企業比拚的將不只是產品品質與生產效率，更是整條供應鏈共同面對風險、快速調整與持續運作的能力。能攜伴同行、共同備戰的企業，才能在下一場危機來臨時站得更穩，也走得更遠。