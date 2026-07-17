職感心教練／善用「罪己詔」 化危機為轉機

古代皇帝會因為天災異象、戰事失利或朝政失序等危機中，下「罪己詔」，透過「自責」來重新穩定秩序與信任的一種統治手段。然而，這也是一種用來收買人心或者轉移矛盾的工具之一，但也可能造成人心渙散的結果。

漢武帝晚年，因連年征戰導致國力枯竭、民怨四起。他發布著名的「輪台罪己詔」，坦承施政過急並決定轉向休養生息。這分謙卑讓強盛的帝國從擴張轉為生聚教訓，為後續的穩定奠定了基礎。這種「憂民之憂」的姿態，成功博取了臣民的效忠，將危機轉化為勵精圖治的契機。

反觀明朝崇禎皇帝，面對內憂外患，他雖多次下達罪己詔自責德薄，卻在詔書中暗示臣僚必須反省，甚至藉機肅清政敵。這些詔書雖有強烈的承擔表象，卻缺乏清晰的政策修正，反而伴隨著嚴厲的問責。這種轉移矛盾的舉動，使朝廷氣氛緊繃、局勢失控，最終咎由自取，走向滅亡。

皇帝運用「罪己詔」得不得當，關係著能夠逆勢突圍還是陷入絕境。但這也不只出現在古代，現今職場上也會精采上演。

一場突如其來的會議，大主管先是語氣沉重地表示專案目前受挫，是因為自己「督導不周」所導致；不料話鋒一轉，隨之而來的卻是密集的責難，歸咎於專案經理表現不佳與中階主管的管理失當。

這種「先罪己、後甩鍋」的行徑，看似大張旗鼓地自我檢討，實則是雷聲大、雨點小。那驚天動地的「自責雷聲」只是虛晃一招，最後冰冷刺骨的「責難雨點」，卻全都精準地落在部屬身上。

這不禁讓人想問：身為領導者，當你面對團隊的失敗而說出「我有責任」，然後再怪罪下屬時，你內心深處究竟是為了重新聯結團隊向心力，還是為了自己建立一道防禦的屏障？

若能如同漢武帝般善用「罪己詔」的智慧，不僅能擄獲人心、勵精圖治，更能化危機為轉機。那麼，一位真正具備格局的高階管理者，該如何落實這門藝術？

關鍵在於，自責應當坦誠、明確定義出核心問題，並將「咎責」轉化為「系統性的解決對策」，由自己推動並賦能中階幹部去執行。

與其在會議上慷慨激昂地檢討自己卻隨即清算下屬，不如誠懇地說：「這次專案受阻，是我對資源調度不佳與輕忽風險帶來的影響。接下來我會親自重新整隊，介入關鍵審核與評估流程，並授權中階主管更大的決策權，讓我們一起把專案導回正軌。」

領導者若能審慎利用這樣的機會展現格局，便能贏得團隊成員由衷的敬重。一旦他們感受到你真正的擔當與支持，那份來自內心深處的向心力，將使他們願意為你赴湯蹈火，在所不辭。