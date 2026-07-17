會計師看時事／ISO 引路 助攻金融淨零轉型

在全球加速邁向淨零的趨勢下，金融機構正由氣候資訊揭露走向實質轉型行動。近年，在主管機關期待下，企業應依循永續揭露準則IFRSS2建立氣候揭露架構及制定氣候轉型計畫，並採用科學基礎減量目標倡議（SBTi）設定具科學依據的減碳目標與轉型金融規劃。然而，如何將分散的揭露要求、減碳目標與轉型策略，整合為可執行的內部管理機制，仍是金融業面臨的挑戰。

為此，國際標準組織（ISO）於今年6月發布ISO32212：2026標準《金融機構的淨零轉型規劃》，提供金融機構淨零轉型規劃流程，涵蓋現況評估、目標設定、策略整合、資訊揭露與持續精進等五大步驟，協助金融機構在緊湊的轉型時程下，透過系統性的流程運作，將淨零目標轉化為具體行動。

此標準建議首先以董事會與高階管理層的治理機制為基礎，盤點投融資組合，評估氣候風險與機會，並設定具可量測與可追蹤的轉型目標。

其次，將轉型規劃整合至核心業務，透過調整資本配置、產品服務轉型與客戶議合等策略落地。最後，建立持續性KPI追蹤與資訊揭露機制，結合內外部查核與績效評估，形成持續性的優化流程。

此外，金融機構也可將轉型目標具體化為四大關鍵實踐行動：

一、投融資碳盤查：建立投融資碳盤查機制，持續檢視與定期更新資產組合排放概況，並強化盤查範疇與資料品質。同時，透過將其排放量之估算模型、代理數據等變數文件化，並導入查證機制，以提升轉型計畫透明度及可信度。

二、資本配置調整：將轉型規劃目標導入放款核准、投資配置等核心決策流程。在此基礎上，建議額外導入範疇三投融資內部碳定價機制，例如採用影子價格方式，量化排碳成本並納入授信與投資評估，有效引導資金動態配置。另針對情境分析中辨識的潛在擱淺資產進行預警管理，轉而流向低碳與轉型相關領域。

三、金融產品服務轉型：以產品或服務生命周期為基礎，用以鑑別有助於支持減碳或調適之行為。例如可採用國際影響力報告及投資標準IRIS+方法學，以系統性方式衡量實體經濟產生轉型效益。同時也提醒為降低漂綠風險，若該行動涉及避免排放量的計算或揭露，則應獨立於範疇一、二、三之報告。

四、客戶議合：為集中資源優先處理具實質減碳意義的業務，建議依客戶轉型成熟度進行議合優先排序，並設立與金融機構轉型目標連動的議合觸發機制，持續強化議合頻率與內容深度，以提升議合成效。

金融機構可參考ISO 32212標準，透過五大循環步驟將實務上的困難逐步拆解、轉化為循序漸進的動態管理流程。

此做法不僅可補足如IFRS S2等現行國際規範所欠缺的落地執行辦法，更能作為內部管理的最佳檢核指標，易於追蹤與比較具體成果，以便滿足各項揭露需求，最後將成為引領金融機構朝淨零目標前進的重要工具，在實體經濟中真正發揮綠色金融的實質影響力。