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證交所前進亞洲生技大展 助攻生技產業接軌資本市場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所於2026亞洲生技大展設置展位，介紹台灣資本市場支持生技產業發展的多元資源。圖／證交所提供
證交所於2026亞洲生技大展設置展位，介紹台灣資本市場支持生技產業發展的多元資源。圖／證交所提供

2026亞洲生技大展16日起至7月19日在臺北南港展覽館1館登場。臺灣證券交易所於展場設置攤位（N1101），以「一般板」及「創新板」支持生技產業發展為主軸，向企業、投資人及民眾介紹臺灣資本市場的募資機制與發展資源，協助企業取得成長資金，也讓投資人掌握生技產業發展趨勢。

近年台灣生技產業持續展現創新能量，目前已有61家生技醫療公司上市，自2023年以來新增26家；若加計興櫃以上公司，相關企業已超過250家，顯示資本市場已成為支持產業發展的重要力量。為協助生技企業掌握資本市場資源，證交所近年推動多項輔導與交流措施，包括舉辦生技醫療主題式業績發表會，以及「邁向上市之路」交流活動，協助企業了解上市流程、法規要求及募資規劃。透過更透明且完善的資訊交流機制，讓企業在投入研發與拓展市場之際，也能及早規劃資本布局。

除協助企業募資外，證交所也持續強化投資人教育。今年3月攜手台灣經濟研究院產經資料庫及資策會產業情報研究所（MIC）啟動「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫，截至迄今已發布5篇生技醫療產業研究報告，涵蓋農用化學品、新世代體外診斷設備、醫療器材軟體及精準醫療等領域，希望透過淺顯易懂的產業分析，幫助投資人掌握產業脈動與未來趨勢。

本次展覽期間，證交所除於展位提供上市、募資及創新板（tib-創）相關資訊外，也安排與民眾互動活動，推廣證券市場商品知識及正確投資觀念。同時，證交所於7月16日上午亞洲生技大會區域合作論壇，以「Empowering the Future of Biotech via Taiwan's Capital Market」為題發表專題演講，分享台灣資本市場如何成為生技創新發展的重要後盾，協助企業從研發成果走向市場。

證交所誠摯邀請產業界、投資人及關心生技發展的民眾於7月16日至19日蒞臨南港展覽館1館N1101展位，了解台灣資本市場如何支持生技創新發展，掌握產業趨勢與投資知識，共同見證台灣生技產業邁向國際的新契機。

資本市場 生技 證交所

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