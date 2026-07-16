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北醫大結盟日本創投DCI Partners 助力台灣生醫新創進軍日本市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
臺北醫學大學校長吳麥斯（左）表示與日本DCI Partners社長成田宏紀簽署校級合作意向書（MOU）。圖／DCI Partners提供
臺北醫學大學校長吳麥斯（左）表示與日本DCI Partners社長成田宏紀簽署校級合作意向書（MOU）。圖／DCI Partners提供

臺北醫學大學與日本DCI Partners（大和投資）16日共同宣布，雙方簽署校級合作意向書（MOU），成為全臺第一所與日本DCI Partners建立校級合作關係的大學。雙方將展開多項策略合作，串聯北醫大完整的研究、臨床與醫療量能，以及日本DCI Partners在日本生技投資、產業與技術鏈結方面的經驗，共同協助北醫大具潛力的新創團隊、生醫技術及新創產品進軍日本市場。

根據雙方合作協議，未來將共同推動北醫大的生醫項目商品化、新創育成、國際募資、人才培育、市場拓展及法規資源對接，共同打造連結學術研究、臨床驗證、產業合作與國際資本的臺日生醫創新合作平台。

DCI Partners為日本知名生技醫藥專業創投公司，隸屬日本第二大證券與投資銀行─大和證券集團，長期深耕生技醫藥投資領域，並獲日本及臺灣官方與民間投資機構支持，日前成立第三檔臺日生技創投基金，規模逾210億日幣，持續基於第1、2號基金所打下基礎，促進臺日生醫產業合作與投資交流。憑藉豐富的創投經驗，DCI Partners已成為串聯臺日生醫創新、產業合作與國際資本的重要橋樑。

此次合作象徵臺日生醫合作由過去的技術交流，進一步提升為結合大學、醫療體系、國際創投與產業市場的策略合作模式。透過制度化合作機制，雙方將協助臺灣創新醫療技術、新藥研發及生醫新創加速接軌日本市場，並建立學術、臨床、產業與資本緊密合作的新模式，為臺日生醫產業合作樹立新典範。

未來雙方將聚焦五大合作方向，包括推動研發成果商品化與種子輪投資、協助北醫新創團隊創業、建立國際募資與資金媒合機制、推動人才培育與雙向交流，以及協助北醫新創鏈結日本市場、建立海外落地據點、對接日本法規，打造從研發、新創到市場拓展的一站式創新支持機制，加速臺灣生醫創新成果邁向國際市場。

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，生醫創新的關鍵，不只是研發，更要讓創新技術成功走向市場。北醫大近年持續優化從研發、智財布局、臨床驗證、新創育成、募資加速機制到市場拓展的一站式創新生態系，此次攜手日本DCI Partners，希望導入國際創投與產業資源，協助更多具潛力的創新技術及團隊跨越商品化的最後一哩路，加速布局日本及全球市場。

吳麥斯指出，未來雙方也將持續深化合作及產業鏈結，建立可長期運作的臺日生醫創新合作模式，協助更多北醫研發成果及生醫新創團隊從臺灣走向日本、鏈結亞洲、布局全球，進一步提升臺灣生醫創新的國際競爭力與影響力。

DCI Partners社長成田宏紀表示，北醫大具備完整醫療體系、臨床研究能力及生醫創新基礎，雙方將透過合作機制，發掘具國際發展潛力的技術、團隊與新創公司，進行投資及協助建立進入日本市場的可行機制。

北醫大 創投 日本

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