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全家擴大會員App服務
瞄準家庭共享與數位消費商機，全家（5903）持續擴大會員App服務布局，昨（16）日宣布，旗下App核心功能「隨買跨店取」去年業績正式突破50億元，隨著會員數突破2,000萬人，「隨買跨店取」也從早期咖啡寄杯服務，逐步發展成家庭囤貨與共享平台。
看好節慶採買需求，8月3日起更首度將中秋等四大節慶預購商品導入App，消費者可直接透過手機完成下單，進一步擴大數位零售應用場景。
全家「隨買跨店取」於2017年於消費市場首創推出後，從跨店寄取，陸續再添轉贈、共享、訂閱三大功能，徹底翻轉民眾消費習慣，更穩坐全家App冠軍王牌功能長達近十年。
隨著數位服務廣泛普及至全民生活，「隨買跨店取」的使用情境也從個人寄杯、分次領取，進一步擴大為家人、親友與同事共同使用的便利共享平台。
全家便利商店數位渠道運營部部長黃信逢表示，「隨買跨店取」以跨店寄取為核心，再創轉贈、共享、訂閱三大功能，觀察會員使用行為，近年透過「訂閱」與「共享」機制，帶動去年「隨買跨店取」業績突破50億元。
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