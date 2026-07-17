全家擴大會員App服務

在全球加速邁向淨零的趨勢下，金融機構正由氣候資訊揭露走向實質轉型行動。近年，在主管機關期待下，企業應依循永續揭露準則IFRSS2建立氣候揭露架構及制定氣候轉型計畫，並採用科學基礎減量目標倡議（SBTi）設定具科學依據的減碳目標與轉型金融規劃。然而，如何將分散的揭露要求、減碳目標與轉型策略，整合為可執行的內部管理機制，仍是金融業面臨的挑戰。

2026-07-17 02:19