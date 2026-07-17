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石化原料漲價 台廠補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

原油連三漲刺激下，石化原料從上游的乙烯、丙烯和丁二烯等基本原料到下游的泛用樹脂如聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）等，近一周報價普遍呈走揚，可為上下游供應商台塑化（6505）、台塑等共同受惠，台聚和台達化、國喬等業者營運也加分。

市場人士指出，由於美國和伊朗在荷莫茲海峽展開控制權爭奪，帶動國際油價連續上漲三天；以15日為例，紐約NYMEX-8月輕質原油期貨漲0.26美元，收於每桶79.34美元，倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨漲0.22美元，收於每桶84.95美元。

研究機構並認為，美伊敵對行動以及重新實施的封鎖使得衝突再度陷入升級態勢。若目前的敵對狀態持續數周，油價可能會再次觸及100美元大關；而如果該地區的石油基礎設施遭到攻擊，油價還可能進一步上漲。

受原油強勢上漲帶動，石化業成本端快速跟漲抬升，亞洲上下游廠商再度開啟調價模式的同時，加上貿易商投機炒作氛圍升溫，推升現貨價格重心快速上移。

在上游的三大石化基本原料方面，近一周行情呈現全面上揚態勢，以最大宗用途的乙烯來看，由每公噸810美元上漲至895美元，漲價每公噸85美元，漲幅10.5%；丙烯也由每公噸900美元一路漲為1,010美元，漲價110美元，漲幅 12.2%。

丁二烯部分則受供應趨緊、下游加工廠加快腳步投入購料行列刺激，讓行情漲價每公噸150美元，由每公噸1,080美元攀升至每公噸1,230美元，漲幅13.9%。

下游泛用樹脂方面，以做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）來看，近一周各有每公噸10美元、60美元漲價，單周漲幅分別為近1%和4.6%。

其次，醫療器材原料聚丙烯（PP）上漲每公噸95美元，單周漲幅達9.5%；至於建材用料聚氯乙烯（PVC）則小漲每公噸10美元，漲幅1.4%。

聚乙烯（PE）三大品項方面，使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）、農業用膜原料線性低密度聚乙烯（LLDPE）和塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE），分別有每公噸60至80美元漲價，漲幅落在7.2%至8.2%之間。

業者指出，7月下半月，市場核心關注點仍聚焦中東地緣局勢演變。若地緣衝突持續升級，原油將繼續上行，石化原料延續成本驅動的偏強走勢，價格存在進一步抬升空間；但若局勢緩和，恐再度面臨回調壓力。

荷莫茲海峽 國喬 台塑

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