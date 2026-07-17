訊聯基因打造生物世界模型

訊聯基因（4160）昨（16）日公布營運成果與未來成長策略。面對全球AI快速重塑新藥開發及生醫產業，訊聯基因數位正以AI重新定義集團定位，從既有的精準醫學與基因檢測基礎，整合集團在再生醫學、多體學、臨床數據與生醫研發量能，打造生醫產業的AI「生物世界模型」。

訊聯基因數位總經理康清原表示，當LLM(大語言模型) 時代發展到一個極限，AI必須學會模擬真實世界的物理、化學、生物的因果關係，於是AI已跨入世界模型的時代。傳統製藥業正面臨嚴峻的「愛隆定律」（Eroom’s Law）挑戰，也就是新藥研發成本，每9年翻倍成長，隨著全球科技巨頭搶進AI製藥賽道後，有望改寫製藥新革命。

訊聯基因數位集結生醫與科技跨域人才，憑藉26年龐大生醫數據資料庫，打造AI「生物世界模型」，希望讓AI能在生物機制中進行預測、模擬與設計，協助研發從傳統試誤，轉向可設計、可驗證的新模式。

在檢測服務方面，訊聯基因數位將AI導入既有檢測項目，基於「台灣精準醫療計畫（TPMI）」公開多基因模型，結合訊聯200萬筆精準資料與自研分析方法，強化檢測服務的精準度與應用價值，推動產品升級。

康清原表示，訊聯基因數位響應政府推動健康台灣與安心生養政策，三大檢測增長策略奏效，多項檢測服務近五年度成長，包括：一，檢測技術升級，提高胚胎植入後成功機率，收檢數倍數成長；二，提供多元價位，滿足不同客群的需求，例如中高階價位的遺傳疾病帶因篩檢，營收成長十倍；而成人健檢相關檢測營收也成長近10倍。三，完善的檢測配套例如補助或追蹤，成功提高檢測營收穩健成長。