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正崴德州廠啟用
正崴（2392）昨（16）日宣布美國德州沃思堡（Fort Worth）新廠正式啟用，是美國首座AI示範工廠。
正崴表示，這是公司從傳統電子專業製造服務（EMS）供應商，走向AI工廠營運模式關鍵一步，「AI導入生產現場」從概念正式落地到產線。
正崴表示，德州廠的先進技術基礎，來自正崴集團整合算力與機器人技術的AI工廠架構，包含集團旗下友崴在台灣以NVIDIA H100架構建置的大規模GPU高效能運算平台，提供穩定快速的運算基礎；星科國際同步開發AI與機器人系統，將算力延伸至工業現場。
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