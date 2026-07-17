矽科宏晟衝刺美國製造

化學品供應系統（CDS）專業大廠矽科宏晟（6725）昨（16）日宣布，斥資800萬美元（約新台幣2.57億元）在美國亞利桑那州鳳凰城建設的美國子公司廠房正式落成啟用，滿足北美半導體市場對於高階廠務系統的急迫需求，後續將進一步建構無塵室，符合在地組裝滿足供應鏈需求。

矽科宏晟表示，客戶在亞利桑那州積極推進多期晶圓廠建置與先進製程量產，美國新廠的啟用讓團隊能以最具彈性的「Readiness」就緒狀態，為北美客戶提供零時差的工程施工、裝機、調試與技術支援，成為北美半導體供應鏈最值得信賴的夥伴。

矽科宏晟同步將過去深厚根基技術外溢至北美市場。公司全面切入2奈米以下先進製程，成功支援CoWoS等先進封裝領域，助攻客戶在北美打造晶片產線。

矽科宏晟在亞太地區累積裝設超過3,000套系統，服務版圖橫跨台灣、中國大陸、日本及新加坡，持續輸出半導體廠務解決方案。美國鳳凰城新廠啟用是公司全球化戰略的關鍵一步。

矽科宏晟由日本關東化學及台灣宏晟科技於2014年合資成立，以來自日本關東化學台灣子公司的CDS業務及技術，結合台灣宏晟科技的儀器電控系統經驗，從事晶圓代工廠、封測廠、面板廠等高科技產業的化學品製程供應系統（Chemical Dispense System，CDS）工程。目前化學品供應設備系統打入半導體業者5奈米、3奈米等級的先進製程與先進封裝製程。