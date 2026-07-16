生醫創新動能再升級 南科9家廠商齊聚2026亞洲生技大展

亞洲生技產業年度盛會「2026亞洲生技大展」7月16日至19日在南港展覽館登場。南科管理局攜手9家園區生醫廠商參展，並與竹科、國家同步輻射中心及中科共同於N602攤位打造「科學園區主題館」，以「匯聚創新 鏈結全球 共築生醫新核心」為主軸，展現南科結合半導體、ICT、AI與生醫技術的跨域整合能量。

南科9家廠商聚焦「從研發到應用、從製造到市場」的完整生醫價值鏈，涵蓋精準檢測、再生醫療、外泌體應用、CDMO服務、植物新藥、智慧製造及醫療環境解決方案等領域。

其中，「富田永續生醫」以連續式製程、脂質奈米載體及線上製程監控等核心技術，專注高值化生醫材料、API製程及智慧製造解決方案；「亞洲基因」布局體外診斷試劑、外泌體、生技醫材與健康照護應用，呼應精準檢測與高齡照護需求；「微體生醫」以尿液檢體為基礎的肺癌檢測技術，提供非侵入式早期風險評估與追蹤檢測方案，協助提升篩檢可近性與臨床分流效率。

「訊聯細胞智藥」專攻外泌體全球研發代工，開創全球外泌體CRDMO服務；「金穎生技」深耕微生物發酵，從菌株篩選至精密萃取，以扎實的核心製程技術，專注於開發高品質保健原料，並提供從原料到成品的一站式委託代工（ODM/OEM）服務；「建誼生技」為PIC/S GMP認證CDMO，專注於複雜小分子、ADC及多肽等高門檻製程服務，提供從臨床前到商業化的一站式客製化解決方案。

「德英生技」專注於專業植物新藥開發，研發具備創新領先吸收率之肝膽腎藥品、國際專利SR-100機能性保健食品及對抗肌膚老化之功能性保養品；「凱恩生醫」以國際專利3D高純度膠原蛋白鷹架技術，打造再生醫療旗艦產品應用於慢性傷口照護及無疤痕組織再生；「藝康集團」透過系統化、全方位的方法，從清潔、衛生、水資源管理與數據分析等面向，提供生醫製造與醫療場域更安全、穩定且創新的解決方案。

此外，南科廠商「聯合骨科」榮獲2026 Taiwan BIO Awards「傑出生技產業金質獎」，肯定其在人工關節研發、智慧製造及國際市場布局的卓越成果，亦為南科生醫產業再添國家級榮耀與創新亮點。

南科以半導體、精密機械及ICT產業為根基，亦積極推動AI與生醫跨域合作，賦能園區廠商導入AI應用、智慧製造及精準健康技術，同步深化國際鏈結。

同時，透過生醫計畫服務平台提供商品化、法規、臨床及市場拓展等輔導資源，協助園區生醫廠商加速產品開發與產業化。本次參展不僅展現園區生醫廠商的創新成果，更凸顯南科由單一技術研發邁向跨域整合、協同創新的發展成果，展現南臺灣在精準健康、智慧醫療及永續生醫製造的產業潛力。

擘劃未來，南科將持續深化大南方產學研醫的跨界整合，串聯嘉義到屏東南臺灣生醫廊帶，積極引領園區廠商全方位布局國際市場。未來將聚焦於AI、精準健康及再生醫療，致力建構兼具創新研發、臨床實證與產業落地的全方位生醫聚落，成為實踐「健康臺灣」與推動區域均衡發展的關鍵引擎。