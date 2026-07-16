亞洲生技大會開幕 卓榮泰：去年生技產業投資額達550.8億元

行政院長卓榮泰16日出席亞洲生技大會開幕典禮時表示，2026年大會有超過50個國家、3,000位生技醫藥專家、領袖遠道而來，其中還有諾貝爾獎得主參與研討，展現國際對臺灣生醫產業的肯定及重視。卓榮泰指出，「生技醫療」已列入國家十三項戰略產業，未來政府將持續透過國家集體力量，讓臺灣生技醫療再創高峰，期盼各國生醫先進提供寶貴建議，為臺灣生醫產業帶來更多生機，共同打造人類未來健康生活。

卓榮泰致詞時表示，臺灣在全球高科技製造領域備受肯定，因此政府致力將人工智慧技術導入百工百業之中，並盼透過人工智慧驅動生技醫療發展，藉由智慧醫療、精準醫療，造福國人健康。而今年亞洲生技大會正好聚焦「人工智慧驅動新藥」、「智慧醫療」與「精準健康」三大科技主軸。

談及臺灣生技醫療現況，卓榮泰指出，2025年臺灣生技醫療產業全年投資額達550.8億元，國發基金投資256家生技企業逾340億元，同時去年整體營業額更達8,050億元。

卓榮泰表示，政府現行推動生技醫療產業發展策略著重在「AI導入」、「數據整合」及「韌性發展」三大方向，並據以擬定相關細部計畫，推動各項精進作法，包括：建立腫瘤新生抗原鑑定平臺，開發國人可適用之抗癌新藥、持續推動數位轉型、發展智慧化健保資訊平臺，以及推動健康數據公司等。

卓榮泰相信，在政府大力發展生醫產業下，2028年將可望達成住院/急診率下降7.5%、完成設立癌症品質指標平臺，並建置國人重要疾病之高品質資料集，使累計新增收案達1,600例等目標。同時，2030年能夠達成「家醫大平台」使用院所累計達5,700家、全臺醫院診所資料互通率達100%，以及累積新增投資達新臺幣1,030億元、國際訂單額達2,500萬美元等目標，使我國生醫產業進入另一個向上發展的高峰。卓榮泰強調，在此目標設定與目標管理之下，行政院各部會定會通力合作，持續強化與國內廠商溝通，並接軌國際先進知識與各項指引。

卓榮泰提到，臺灣在公共衛生領域已備受國際肯定，政府在此一基礎上持續向前邁進，進一步將生技醫療納入十三項戰略產業之中，並透過完善法規、導入大量資本投資，以及跨領域人才培育等方式，讓生技醫療成為提升臺灣國家競爭力的重要力量。首先，藉由「晶創臺灣方案」，在既有半導體製造優勢中，加速人工智慧與生技醫療的跨域整合，並將頂尖算力導入生醫感測與精準治療，以大幅縮短生醫科技開發時程，提升醫療效率；此外，政府也大力推動「在宅醫療科技」，隨著科技設備與醫療觀念進步，更需要在「長照3.0」基礎上，導入智慧穿戴與遠距技術，提供偏遠地區、高齡長者及行動不便者更便利的在宅醫療服務。

此外，卓榮泰表示，行政院已核定「國家藥物韌性整備計畫」，在提升關鍵藥物自主供應能力的基礎上，進一步結合人工智慧、生物製造及國際串聯能力，確保國內自主供應充裕無虞，提升國家整體藥物韌性。

卓榮泰表示，賴清德總統為中華民國第一位醫師出身的總統，一直以來都期許能對國人健康促進提出更長遠的擘劃，並透過更精準的政策及充裕的預算，網羅各行各業專業人才，成就「健康台灣」願景，進而降低國人三高風險、癌症威脅，以及打造全齡健康環境等。展望未來，政府將持續與產、官、學、研各方專家共同努力，維護人類健康，實現「讓國人健康、讓國家更強、讓全世界擁抱臺灣」願景，並期待透過國際合作，讓臺灣生技醫療走向世界，也讓國際先進技術與臺灣生技醫療串接。