喬福公告實施減班每周2日、為期一季 通報減班人數82人

以生產高階客製化專用機為主力的喬福（1540）機械，16日通報台中市政府勞工局，表示受美國關稅及匯率影響接單下滑，自7月17日起減少工時，為期一季。減班日將鼓勵員工休特休假，期間視景氣回升彈性調整。

喬福坦言，包括中東戰事、美國關稅及匯率等，都對公司接單造成衝擊，目前在手訂單金額約2億元，與過去的2.6億至3億元相較，明顯減少；加上最近核心的高階控制器嚴重缺貨，就算手中有訂單，也無法出貨。

近期，包括程泰集團、東台集團等整機廠，都反映接單回升，喬福對此表示，公司以生產大型、高階客製化產品為主力，加上日圓大幅貶值，與新台幣匯差逾四成，都不利市場競爭。

喬福今年以來營收表現疲軟，6月合併營收僅3,066.6萬元、年減51.1%；累計上半年合併營收2.02億元、年減30.4%。

喬福現有95名員工，此次通報減班人數82人，實施減班每周2日、每月8日，實施期間自7月17日至9月30日。減班日鼓勵員工特休，針對即有訂單，除採員工彈性上班，以降低營運影響之外，同時啟動接單及報價電子通報，專責人員彈性上班。

業界指出，喬福在台灣工具機產業中，並非追求規模最大化的量產型廠商，其核心競爭力在於客製化設計與製造能力，能針對航太、汽車等特殊產業客戶需求，量身打造高精度、大尺寸的專用機。但也因為經營規模較小，受經濟逆風或景氣低谷影響也較大。

勞動部今天也公布最新一期減班休息統計，本期實施人數降至2,768人，寫下去年5月中旬同期以來最低。其中，製造業減少逾百人，包括金屬機電工業和化學工業各分別減少71人、56人。