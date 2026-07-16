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東鋼7月下半月H型鋼平盤 市場橫向整理

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

東鋼（2006）公布7月下半月H型鋼盤價平盤，是繼7月上半月終止連續12次調漲後，再度維持平盤走勢，代表今年上半年一路上揚的H型鋼市場，正式進入價格整理階段，市場氣氛轉趨保守，逐步回歸供需基本面。

東鋼表示，各經銷商訂單數量將由業務另行通知，並請客戶依規定提報訂單明細，以利後續生產排程規劃。

從國際鋼鐵市場來看，近期亞洲長材市場仍處於淡季整理格局，大陸建材需求受到高溫、多雨及施工放緩影響，終端採購意願偏保守，但供給同步收縮，市場並未出現價格大幅滑落。

根據最新商情，7月大陸鋼筋等築用鋼計畫產量較6月實際產量減少約4.98%，反映鋼廠因虧損擴大及淡季需求疲弱，持續降低建材產量，供給端調節力道仍在。

在半成品市場方面，唐山鋼胚價格近期維持區間整理，唐山方鋼胚價格約維持每公噸人民幣2,960元，由於鋼廠鋼胚銷售仍處虧損，不少業者將鐵水轉向熱軋帶鋼等產品生產，使鋼胚外賣量持續下降，供給略有收縮，對價格形成一定支撐。

上市鋼廠主管指出，國內H型鋼與大陸建材市場目前呈現相似節奏，需求雖受到季節因素影響而降溫，但供給端同步透過歲修、減產及控制接單調節，使價格維持相對穩定。尤其國內公共工程、科技廠房、AI資料中心及半導體建廠需求仍持續推進，鋼構用鋼需求並未明顯轉弱，因此H型鋼價格仍具韌性。

法人指出，東鋼此次連續兩次維持平盤，並不代表景氣反轉，而是市場由快速上漲進入高檔整理階段。在鋼廠成本仍高、供給受到控制，以及大型公共建設持續支撐下，H型鋼價格短期仍有望維持穩定，不過第3季仍須觀察高溫雨季過後工程進度恢復情形，以及第4季科技建廠、廠辦及大型鋼構工程釋單速度，將是後續市場能否重新轉強的重要指標。

東鋼 大陸

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