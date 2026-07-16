快訊

台積電法說會後 ADR盤前為何閃崩4%？分析師揭一規律

TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

暑期打工很難找？打工趣：三大反向思維在暑期打工大戰勝出

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

暑假已開始兩周，但不少大學生也苦於找不到短期打工。提供免費刊登的打工平台「打工趣」發現，傳統認知暑期是打工旺季，現在觀念已改變，甚至有被寒假打工反超的趨勢，台灣短期兼職市場正面臨劇烈的「季節大移轉」與「結構性失衡」挑戰。打工趣建議，大學生打工族可以透過三大反向思維，在暑期打工大作戰中勝出。

「打工趣」分析站內數據指出，暑假前夕、6月網站活躍人數較前月有約5%-8%的成長，但6月職缺反而比前月降低，特別在疫後兩年，暑期打工職缺數都較前月減少超過一成，暑期打工難找不是錯覺。職缺數和求職人數近年大多都呈現暑假不如寒假的情況，2025年暑期打工職缺數更比寒假降低24.1%，近兩年（2024-2025）年暑期求職人數比寒假分別少了13% 與 12.4%，暑期打工熱度大不如前。

打工趣執行長林偉立表示，暑期打工學生求職意願還是強勁，但企業雇主端對於暑期商機、大學改為一學期16周制度與工作型態改變，反而讓寒假變成打工旺季。他提出三大觀點，首先是暑期商機衰退，職缺減少，暑假以往有許多應景大型活動與出遊商機，是零售餐飲旺季，但近年由於酷暑、國旅大幅被出國旅遊取代，國內活動與旅遊商機不再，寒假檔期卻涵蓋了年貨大街、尾牙、春節連假等全年消費黃金期，企業急需大量人手，更願意釋出密集且高時薪的短期職缺。

此外，大學推動一學期16周制度，不少公立大學從12月底就開始放假，寒假加上年假長達2個月，增加許多學生打工的意願；加上國定假日提升打工時薪，投入寒假打工市場者也大幅增加。

另外，現在長期青年打工族比率增加，讓短期學生打工較不受青睞，大學生暑期短期求職也面對著30-40歲世代長期兼職的競爭。

暑期職缺看似供應相對收縮，也出現學生偏好與市場需求存在顯著落差，例如學生想參加活動類工讀，但市場多需要餐飲、門市人員，落差很大；加上學生選擇暑期兼職時，薪資數字已非唯一考量，工作環境的友善度、排班彈性以及整體勞動條件都納入考量，高時薪未必有效。

打工趣建議，暑期打工越來越難找在未來數年內仍然會是趨勢，建議大學生在暑期求職大戰中，可以用三大反向思維在暑假打工大作戰中勝出，第一是「選擇易錄取的餐飲、服務和業務類工作」，第二是「從平日就開始打工」，第三是「反向選擇競爭較不激烈的打工平台應徵」，有望在暑假工讀競爭中勝出。

求職 打工 職缺

延伸閱讀

家扶調查：3成6貧困兒少暑假缺照顧、多元學習資源

誰卡住大陸年輕人／爭考公職 國企縮編 「避風港」難進

社群新詞嘆就業難／「逃離北上廣」 再度重演

暑假商機來了！4生肖7月8月發大財 屬兔、羊上榜

相關新聞

雨勢升級下班帶傘！14縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

中央氣象署下午16時35分針對全台15縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日南投縣山區有局部大雨或豪雨，南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

看到「免費」就心動？台灣一年被詐近900億 吳淡如揭最貴陷阱：先問騙子為何要讓你賺

台灣一年被詐走近900億元，騙子卻很少一開始就叫你掏錢，通常先說：「免費送你。」接著再搬出名人背書、老師帶單，甚至保證年息8％。這時最該問的，不是能賺多少，而是：他為什麼偏偏要讓你賺？作家吳淡如在新書《財商：不費力才會贏》中提醒：免費的，往往才是最貴的。

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保撤銷 明下午重開羈押庭

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢依食安法、偽造文書聲押中聯總經理余凌冲，台中地院10日裁定余2000萬元交保，檢方抗告後台中高分今撤銷發回，中院預計至明天下午3點開庭訊問。

不是嗜睡症！年輕人開車睡著、辦公室精神不濟 醫一驗嚇：胰臟忙到翻掉

一篇刊登在《睡眠科學》（Sleep Science）的研究，記錄了2位20多歲年輕人的真實經歷。基因醫師張家銘分享案例…

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午14時55分針對14縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲。

嫁對人幸福一輩子！「4生肖男」最專情 認定妳就愛到老

在感情與婚姻中，選對適合自己的伴侶，往往是幸福長久的重要關鍵。十二生肖中，有些生肖男性格被認為較重視承諾與責任，不僅願意用心經營感情，也會在日常生活中展現對另一半與家庭的照顧。「搜狐網」列出以下4大生肖男，被認為是值得託付終身的對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。