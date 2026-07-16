經濟部BIO Asia大秀生醫創新科技 研發外泌體純化關鍵耗材國產化

經濟部產業技術司16日於「BIO Asia–Taiwan 2026亞洲生技大展」，率領工研院、生技中心及食品所三大法人打造科專成果專館，展出10項前瞻創新成果，範疇涵蓋「再生醫療」、「精準醫療」與「食品高值化」。工研院今日亦與明基透析簽署技術合作備忘錄（MOU），聯手推動胞外體（外泌體）純化關鍵耗材國產化，全面強化台灣精準醫療供應鏈的自主性。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，面對全球生技快速發展與AI帶來的科技變革，台灣以半導體、資通訊的優勢與醫療優勢，可促進生技產業的升級與跨域創新。技術司透過科技專案投入前瞻研發，本次展出的10項技術串接「再生醫療」、「精準醫療」與「食品高值化」三大應用領域，其中工研院與明基透析合作投入TFF（切向流過濾）管柱國產化，成功打破核心耗材仰賴進口的瓶頸，體現法人研發鏈結產業、落實關鍵耗材自主化的重要成果。

產業技術司說明，這次展館的三大亮點技術。第一是再生醫療技術，由工研院首創胞外體全自動純化系統，攜手明基透析實現TFF管柱國產化。

技術司說明，工研院與明基透析跨界合作，突破外泌體（胞外體）因粒徑極小（30–150 nm）且密度低，所造成傳統「超高速離心法」耗時、且純度與產量難以兼顧的製程限制。工研院開發出國內首創具備壓力感測與即時回饋控制的「自動化胞外體濃縮純化技術與系統」，整合中空纖維膜流體力學設計，於一體化機台內完成濃縮、純化與透析。

相較傳統製程高度仰賴人工操作，本系統可自動監測並即時調控製程壓力，將原需耗時 12小時的濃縮流程大幅縮短至2小時內，顯著提升製程效率與品質穩定性。此外，系統導入「切向流過濾（TFF）管柱技術」，透過流體調控與材料改質，將醫療級透析管柱成功升級為外泌體高效過濾純化耗材，落實關鍵零組件國產化，大幅提升外泌體新藥開發的產業化效率。大幅提升外泌體新藥開發的製程效率。

第二個亮點是展示生技製藥技術，自主開發次世代 ADC 平台，LYSward™ 技術突破胞內定向釋放壁壘。

技術司說明，為極大化癌症治療的藥物精準度，生技中心自主建構「次世代ADC（抗體藥物複合體）開發平台」。該平台除了利用抗體對癌細胞表面特異性抗原的高親和力，實現精準標靶定位外，更核心導入升級版 LYSward™ ADC 技術，賦予藥物獨特的「微環境調控」特性。

當ADC藥物與癌細胞抗原結合並內吞進入細胞後，系統能敏感地因應胞內體（Endosome）中的酸鹼值改變，促使ADC藥物脫離抗原，並進一步精準傳輸至溶小體（Lysosome）釋放高劑量的活性藥物，大幅提升毒殺癌細胞的功效。於動物初期試驗結果顯示，相較於市售 ADC 藥物與未給藥組別，LYSward ADC 展現出優異的抑制腫瘤生長功效，其癌細胞抑制率可達 90% 以上，將成為臺灣發展次世代精準醫療的重要技術基礎。

第三大亮點是食品科技，首創 AI 智慧茶香氣輪廓建模技術，分子級解碼翻轉傳統產業高值化。

技術司表示，針對傳統茶飲在工業化加工熱處理過程中，微量天然香氣易因高溫降解與揮發流失的技術瓶頸，食品所開發出「智慧化茶香氣萃取與香氣輪廓建模技術」。此技術結合 AI 深度學習與多維度科學分析，運用氣相層析質譜儀（GC-MS），首度建立了三款台灣特色茶的「揮發性風味指紋圖譜」，鑑定出影響風味的關鍵特徵化合物。

研發團隊深入解析萃取溫度、系統壓力、固液比等動力學製程參數，成功建構出茶香品質的量化標準與 PLS-R（偏最小平方迴歸）多變量預測模型。本技術目前已成功導入國內大廠源友企業，幫助其香氣回收率顯著提升30%以上，有效降低對傳統人工感官經驗的依賴，實現工業量產中高難度香氣的精準回添與重現性，全面賦能傳統茶產業數位轉型。

技術司表示，專館尚有多項厚植臺灣生醫產業競爭力的科專成果，歡迎業者與民眾於7月16日至19日前往台北南港展覽館一館四樓技術司專館參觀，親身體驗臺灣生醫與食品科技的跨域創新研發能量。