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光聚晶電發動併購戰 下半年營運動能轉強

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
光聚董事長凃俊光。記者陳昱翔／攝影
光聚董事長凃俊光。記者陳昱翔／攝影

光聚晶電（6111）近期與子公司雙雙啟動併購戰，藉此挹注下半年營運成長動能。董事長凃俊光16日指出，AI市場需求持續火熱，從目前各家子公司在手訂單與業績表現來看，下半年將優於上半年，全年目標轉虧為盈。

光聚晶電與光罩近期分別斥資新台幣2.52億元、10億日圓，收購造隆、勤曜與日本熊本某家半導體設備服務商，並將在下半年陸續完成股權交割作業，開始認列營收貢獻。

凃俊光表示，光聚晶電收購的二家電力工程公司過去3年已拿下50億元的訂單，而目前在手訂單約40億元，其中未完工訂單約19億元，並以政府標案為主，民間企業也有部分訂單，二家公司均有獲利，營運體質相當不錯，後續將積極搶攻台灣強韌電網相關商機。

據悉，造隆、勤曜一年營收14至15億元，主要承攬電機工程及相關機電工程業務，過去與光聚晶電旗下重電子公司曾有業務往來；光聚晶電看好國內電力市場前景，決定再次投資電力相關業務。

至於光罩收購的日本企業標，因雙方簽有保密協定，暫時不對外公開。據悉，此一日系半導體設備服務商位於熊本，客戶不僅有護國神山台積電（2330），包括當地其他日系半導體業者也均為其客戶，業績有望隨著台積電持續擴大熊本廠而同步增長。

展望未來，凃俊光指出，公司希望最快第2季財報出爐時就能看見單季轉虧為盈，而全年在各家子公司陸續成長挹注下，目標也是轉虧為盈、開始獲利，現階段光罩、光譜都受惠AI市場需求火熱，營運動能都比以往更佳。

至於遊戲業務部分，總經理陳瑤恬指出，下半年預計推出三款遊戲，其中將代理一款日本動漫改編而成的S級大作，而舊IP《魔力寶貝》會導入AI程式掃描及除錯，並從PC端遊轉為手遊，預計第4季推出；最後則是《大富翁》與中職明星賽合作，預計年底推出手遊版新作。

營收 AI

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