淹水別急著抽乾水！信義房屋：先安全後清潔 把握「三先三後」原則

近期強降雨釀成多起住宅淹水，信義居家提醒，災後復原不只是清除積水淤泥，更要降低細菌、黴菌及病媒孳生的健康風險，籲請民眾掌握「三先三後」原則，先確認安全、做好防護，再依序清淤、消毒及乾燥。

信義居家2026認證合作廠商總管家家事清潔說明「三先三後」原則：指在淹水發生時「先確認建築安全」、「先確認用電安全」及「先做好個人防護」才開始進行清淤、及後續的環境消毒以及整體復電。若在檢查時房屋出現牆面龜裂、甚至是地基掏空、瓦斯外洩或電線外露等情況，應立即停止清理，並請專業人員協助；清理時則應穿戴長袖衣物、防水手套、防滑鞋及口罩，避免直接接觸污水及吸入黴菌孢子。

而確認安全後，再依照「安全檢查、徹底清潔、完整消毒、充分乾燥」的四大原則展開災後復原。由於淤泥含有大量細菌及污染物，應先鏟除，再以清水沖洗並全面消毒；若室內積水，也不宜一次快速抽乾，以免造成牆體受力不均，可配合開窗、電風扇及除濕機逐步乾燥環境。

另外，信義居家2026認證合作廠商吉森治所專業除蟲公司也提醒，淹水湧入的污水常混雜排水溝污物、泥沙及垃圾，容易帶入病菌，而潮濕環境只要持續24至48小時，黴菌便可能快速繁殖，因此清潔完成後再消毒，才能發揮最佳清潔效果。

信義居家也說明，泡水物品也應適度取捨，如不鏽鋼、玻璃及陶瓷用品多可清洗消毒後，繼續使用，但床墊、布沙發、木地板、木製砧板、竹筷等多孔性材質，因容易吸附污水及孳生黴菌，通常建議直接淘汰。而家電、配電設備若已泡水，也應該通過專業檢測確認安全後，才重新接電使用；曾停電超過4小時或泡水的冷藏、冷凍及生鮮食品，則建議直接丟棄，避免食物中毒風險。

若選擇自行使用漂白水消毒，也需要注意濃度，如居家環境建議以漂白水與水已約1：100比例進行稀釋再使用，使用後須靜置10至30分鐘，再以清水擦拭即可；使用時也應保持通風、配戴手套及口罩，且不可與酸性清潔劑或酒精混用，以免產生有毒氣體，倘若今天完成消毒後隔天又再次淹水，新的污水會重新帶入病菌，環境清潔後再消毒的程序都必須重新進行。

信義居家總結：災後復原涉及清潔、消毒、廢棄物清運、防水修繕、漏水檢查等不同專業，平台已整合居家清潔、合法專業消毒、合法廢棄物清運、防水工程及修繕檢修等服務資源，可依受災情況協助民眾判斷處理順序與需求，並提供專人諮詢，讓災後復原不只是恢復整潔，更能重新建立安全、安心的居住環境。