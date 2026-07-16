新青安享利息補貼6年 貸款千萬受益22.5萬、育兒家庭可受益33.7萬元

新青安3.0拍板，連同新青安2.0補貼將採「3+3」機制，申貸滿三年後次日起「每年」補貼減少半碼，總計借款人享有利息補貼6年，據財政部試算，以貸款額度一千萬元，6年合計受益金額為225,000元。若是新婚家庭最高貸款額度1,200萬元將受益270,000元；最高額度1,500萬元育兒家庭可受益達337,500元。

新青安利息補貼續辦，所有貸戶均享有滿3年利息補貼2碼，包括政府（內政部住宅基金）補貼1.5碼及公股銀行減收半碼，滿3年之次日起每年補貼減少半碼，補貼期滿後回復原貸款利率。

112年7月31日以前撥貸案件，自112年8月1日起算利息補貼已滿3年，自115年8月1日起每年補貼減少半碼，以一段式機動利率計息方式為例，自115年8月1日起補貼後之利率將自1.775%調整為1.9%；112年8月1日起撥貸案件（即青安2.0及青安3.0），自撥貸日起算利息補貼期間，3年期滿後第1年優惠利率調升為1.90％；期滿後第2年優惠利率升為2.025％；第3年優惠利率升為2.15％；第4年起回到契約利率2.275%。

財政部試算，總計借款人享有利息補貼6年，一般資格借款人貸款額度最高一千萬元，6年合計受益金額為225,000元。至於3.0享有加碼額度的新婚家庭最高貸款額度1,200萬元，將受益270,000元；最高貸款額度1,500萬元的育兒家庭則可受益達337,500元。

財政部指出，青安3.0從115年8月1日－124年7月31日補貼期間，總經費估算約422.55億元，其中政府補貼約272.71億元，續由內政部住宅基金支應（屆時仍依實際申辦及核貸情形覈實請撥經費）。