樂意《彩虹島物語》今改版 搶攻暑假旺季商機

遊戲營運商樂意（7584）橫向捲軸可愛線上遊戲《彩虹島物語》16日推出夏季全新改版「惡魔的低語」。這次將帶領冒險家踏入高聳雲海魔法都市「德貝西斯」，揭開深藏鏡中世界的故事及威脅。除全新地圖和強敵外，本次還推出副本點數、星座系統等多項系統更新，改版慶典活動「Welcome to Abio Club」也準備滿滿好康等著島民領取。

本次改版開啟兩個全新副本挑戰。四人副本「盲眼鳥窩」內，冒險家必須解決頻繁飛往村莊帶來威脅的「橄欖石怪鳥」；八人副本「利基墨佩爾克」則將直面曾背叛主人墮落精靈「拉烏瑪」和「吉爾蒂娜」，以及追隨巴爾巴托斯、長久以來一直等待著冒險家的高階魔族「彼列」，唯有全力以赴，才能在這個混雜神聖力量與魔界黑暗之奇異空間中找到生路。