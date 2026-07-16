「青安3.0」拍板 永慶房屋：精準補貼首購、房市穩定健康發展

行政院於7月16日拍板通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」(「青安3.0」)，實施期間自今年8月1日起至民國2029年7月31日止，與現行「青安2.0」相較新增5條件，包括新增借款人申貸時須未滿50歲、個人年所得總額不得超過200萬元、購屋有總價上限、加碼婚育家庭的貸款額度、「青安2.0」貸款新舊貸戶均可享有滿3年的利息補貼保證期等內容。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「青安3.0」新增所得、總價及年齡等條件，充分體現政府期望將有限資源更聚焦於真正需要協助的首購及自住族群，也有助於降低政策對市場價格的間接影響，使房市逐步回歸供需基本面。可看出政府支持首購的政策轉向「精準補貼、落實自住、防杜資源錯置」的思維。

陳金萍指出，「青安3.0」針對各縣市設立房屋總價門檻，對整體房市交易影響不大。根據永慶房產集團統計，自2025年以來七都符合各縣市總價門檻的交易占比均超過七成，顯示多數首購族的購屋需求仍在政策適用範圍內，對一般首購族影響相對有限；另一方面，婚育家庭貸款額度獲得提高，亦有助於減輕年輕家庭成家及換屋的資金壓力，政策方向更符合鼓勵居住正義與家庭發展的目標。

此外，陳金萍補充，「青安3.0」上路後，預估市場交易重心可望進一步聚焦於符合政策門檻的中古屋與中低總價產品，高總價住宅則呈現個案表現，考驗產品的競爭力。不過，政策效果預期將以調整首購需求結構為主，要大幅帶動買氣全面升溫的機會不大。尤其在銀行房貸仍維持審慎授信、央行信用管制持續的情況下，整體房市仍將由自住需求支撐，投資性需求回溫空間有限，未來市場表現將更取決於各區域供需、產品條件及購屋負擔能力等基本面，預估區域分化的趨勢不變。