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「青安3.0」千萬房貸六年利息省逾30萬 市場憂再現上車潮…專家這麼看
「青安3.0」根據財政部最新公布資料顯示，公布方案包括補貼期間拉長至3+3年(後3年逐年遞減)，另外之前的青安版本也受惠適用，可以受惠到的族群更多。
不過這次「青安3.0」讓政策資源補助更精準，包括限制個人年所得收入200萬元，不同區域也有購屋總價上限，另外針對婚育族群的貸款上限也有所提升。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「青安3.0」補貼比2.0剛上路時還要划算。
他分析，「青安2.0」上路時房貸市場地板利率約2.06%，補貼期間利率為1.775%，「青安3.0」現在因為整體資金偏向緊縮，一般房貸地板利率約2.5%，補貼期還拉長到3+3年，跟一般房貸相比、補貼後利息千萬房貸可省逾30萬元，算是相當有感的政策，同時「青安1.0」、「青安2.0」都可以適用新規定，照顧到的族群更多。
至於「青安3.0」政策上路會不會像「青安2.0」當時出現房價上漲潮，曾敬德表示，2023當年新青安上路出現一波房市熱潮，主要當時市場出現不買會更貴的預期，連還用不到房貸的預售也價量噴出。
曾敬德強調，現在房市在央行第七波信用管制之下，房市量縮預售沉寂，新青安做了三年後面銀行也謹慎放款，市場不至於因為「青安3.0」上路而刺激新的買盤出籠，反而可以幫助真正有需要的自用首購族群，剛好想要購屋有需要的民眾可以多利用政府的美意。
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